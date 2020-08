TSMC se prépare pour la gravure en 2nm

Corentin Ruffin

En début de semaine, nous vous informions que TSMC venait de révéler son carnet de route pour les prochaines années, avec notamment la mise en place d'une gravure de puces de 5 nanomètres pour l'iPhone 12.



Mais, en allant plus loin, nous apprenions aussi que la gravure en 3nm allait être testée en 2021 avec un objectif de production prévu pour 2022.



Aujourd'hui, c'est désormais l'écriture en 2nm qui fait parler d'elle, puisque le fournisseur d'Apple va ouvrir son centre de recherche et développement dans ce but.

TSMC va ouvrir un centre prévu pour la gravure en 2nm

Selon DigiTimes, TSMC serait sur le point d'ouvrir son centre de recherche et développement pour les processus de fabrication en 2 nm.



Le fournisseur a d'ailleurs évoqué la mise en place d'un partenariat avec un client majeur pour accélérer cette recherche, mais sans donner le nom de celui-ci.



Nous devrions rapidement avoir des nouvelles de ce nouveau centre !



