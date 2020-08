Apple TV+ : La série originale "Invasion" reprend le tournage (Covid-19)

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

Réagir

Avec la pandémie qui a touché et qui continue de toucher le monde entier, de nombreuses productions Apple TV+, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Hulu... ont brutalement été interrompues. En effet, avec le nombre de personnes qu'il y a sur les tournages (techniciens, acteurs, scénaristes, réalisateurs) il était irresponsable de continuer de produire une série. Imaginez un seul instant les ravages dans l'équipe si une personne est infectée... Aujourd'hui, la situation s'est un peu calmée, Apple a eu le feu vert pour reprendre certaines de ses créations originales (avec des précautions optimales).

Reprise d'Invasion

Cette série ne vous dit peut-être rien, mais c'est la prochaine grosse production d'Apple TV+. Invasion est une série dramatique de science-fiction écrite et produite par Simon Kinberg et David Weil. Pour l'instant, tout est encore secret, nous n'avons pas de bande-annonce et encore moins de synopsis. La seule information que nous savons c'est que cela abordera la thématique de l'invasion extraterrestre dans un monde au bord de l'apocalypse. La série est tournée à New York, Manchester, au Japon et au Maroc. Le média Deadline souvent au courant des nouveautés Apple TV+ a décrit cela comme l'une des séries originales les plus ambitieuses depuis la création du service de streaming.

Le tournage d'Invasion comme de For All Mankind ont officiellement repris après une longue période de suspension. Apple a suivi la situation sanitaire de chaque lieu de tournage pour donner l'accord à ses équipes Apple TV+ de reprendre le tournage.



Le casting de cette nouvelle production est absolument incroyable. On retrouvera Sam Neill (qui a joué dans The Passenger et qui sera dans le prochain Jurassic World : Dominion), Shamier Anderson (présent dans la série Goliath et Wynonna Earp), la magnifique actrice Golshifteh Farahani (vu dernièrement dans le film Extraction de Netflix) ou encore Shioli Kutsuna (qui a participé à Deadpool 2 et l'exceptionnel Murder Mystery de Netflix).

Pour l'instant l'avancée d'Invasion est encore inconnue, on ne sait pas si la première saison est proche d'être terminée. En ce qui concerne la date de disponibilité de la série, c'est encore trop tôt pour la connaitre. On imagine quand même que la série sortira l'année prochaine.



Dans la catégorie des autres nouveautés Apple TV+, on a appris il y a quelques jours que la firme de Cupertino pourrait prochainement proposer à ses abonnés des contenus en réalité augmentée. Ça laisse penser que Apple prépare le terrain pour ses futures lunettes AR qui auront le doux nom d'Apple Glass.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.



Source