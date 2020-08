Un capteur photo sous l'écran en 2021 pour Xiaomi

Le capteur photo sous l'écran, cela fait maintenant pas mal de temps qu'on en parle. Le voilà enfin ! Xiaomi compte bien impressionner son monde avec le premier smartphone doté d’une caméra sous l’écran. Le constructeur chinois promet que ce modèle révolutionnaire sortira dans le courant de l’année 2021. Mais le ZTE Axon 20 5G le propose déjà.

2021 : une grande année pour Xiaomi

Après le "notch" d'Apple, beaucoup de constructeurs (pour ne pas dire tous), se sont lancés dans cette technologie qui permet de loger la caméra tout en réduisant les bordures d'écran. Avec le temps, la technologie a évolué et on à commencé à voir apparaître sur nos smartphones Android une espèce de petite bulle pour placer la caméra. Arriver à ce stade, il ne manquait plus qu'une seule solution pour améliorer cette partie sur un smartphone, la rendre invisible sur l'écran. Et bien d'après Xiaomi, ils auraient trouvé la solution pour loger la caméra frontale sous l'écran.



Xiaomi veut frapper un grand coup en étant le premier constructeur à vendre un smartphone avec une caméra frontale sous l’écran. La technologie a été présentée pour la première fois en 2019, et elle est bientôt prête pour la commercialisation, assure la firme chinoise, qui vise une sortie en 2021.

Il ne s’agira pas d’un gadget, mais bien d’une nouvelle manière de concevoir la caméra frontale. Xiaomi a présenté la nouvelle génération de sa technologie, qui promet d’être totalement invisible sous l’écran. En effet, la précédente génération permettait de cacher la caméra sous une partie de l’affichage composée de moins de pixels. En doublant le nombre de pixels, elle devient donc totalement invisible.



La qualité d’image ne s’en fait pas ressentir, puisque Xiaomi assure avoir développé un algorithme qui ignore la lumière provoquée par l’écran pour prendre une photo, ce qui permet d’atteindre cette densité de pixels. Il ne reste maintenant qu’à voir si les promesses seront tenues et si cette technologie fera ses preuves dans un futur produit.



Pour quel smartphone ?

En ce qui concerne le premier smartphone équipé, tout port à croire que ce sera le Mi Mix. Ce smartphone, figure emblématique de la marque, a été le premier à vouloir éliminer les bords supérieurs de l’écran en 2017. Avec une caméra sous l’écran et invisible, le constructeur pourrait bien être le premier à proposer un ratio écran/façade à 100%.

Il est vrai que Xiaomi cherche depuis un moment à rendre invisible l’appareil photo frontal. La caméra placée sous l’écran est pour le moment la piste la plus sérieuse étudiée par le fabricant, mais Xiaomi travaille sur d’autres manières d’aborder le sujet, par exemple, une caméra qui coulisse sous l'écran.

On y arrive doucement mais sûrement, les écrans 100% borderless sont à coup sûr le futur. Cela devrait se démocratiser en 2021 et 2022. On compte sur Xiaomi pour emboîter le pas.



Du côté d'Apple aussi on espère un écran 100% borderless voir une réduction de taille pour le notch (il y a des rumeurs sur ce sujet). Même s'il est bon de rappeler que ce sera plus difficile pour Apple que pour tout autres concurrents car ce sont les seuls qui proposent un système de reconnaissance faciale perfectionnée comme Face ID. A quand un iPhone sans encoche ? Espérons pour l'an prochain avec l'iPhone 12S (ou iPhone 13).



