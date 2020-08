Les jeux gratuits sur Xbox One en septembre : The Division, Blob 2, ...

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Comme chez Sony, Microsoft propose chaque mois des jeux gratuits pour ses abonnés au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass Ultimate. Pour le mois de septembre, ce sont carrément quatre jeux qui sont offerts dont Tom Clancy's The Division ou encore Blob 2.

Tous ceux qui jouent en ligne via le Xbox Live Gold ou qui joue en illimité avec le Xbox Game Pass Ultimate peuvent donc profiter de quatre nouveaux jeux avec un jeu de tir, un point & click, un jeu d'action et un jeu de plateformes. Sans oublier une mise à jour de l’interface Xbox One qui arrive pour tous les joueurs.

Les jeux gratuits sur Xbox One

Tom Clancy’s The Division : un TPS de qualité sorti en 2016, développé par Massive Entertainment, Red Storm Entertainment, Ubisoft Reflections et Ubisoft Annecy (tous le mois)

Blob 2 : un jeu de plateformes 3D haut en couleurs sorti en 2011, développé par Blue Tongue Entertainment et édité par THQ (jusqu’au 15 septembre)

The Book of Unwritten Tales 2 : un point & click excentrique sorti en 2015, développé par King Art Games et édité par Nordic Games (du 16 septembre au 15 octobre)

Armed and Dangerous : un jeu d'action de 2004, plein d'humour et de parodies, édité par LucasArts et développé par Planet Moon Studios (du 16 au 30 septembre)

Clairement, The Division est LE cadeau du mois avec une aventure prenante, à peine redondante et joliment réalisé.