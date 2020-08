Netflix : une nouvelle série Resident Evil à venir

Il y a 23 min

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous avez suivi l'actualité séries et films des derniers jours, vous n'êtes pas sans savoir que le géant Netflix vient d'annoncer une nouvelle série. Et cette dernière risque d'être monumentale, puisqu'on parle de l'arrivée de l'univers de Resident Evil, création vidéoludique mélangeant aventure et survival horror.



C'est donc sous forme de live-action que le géant du streaming nous proposera du contenu supplémentaire : une première saison de 8 épisodes avec une durée d’une heure chacun.

Netflix produit une série autour de Resident Evil

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu)



C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

C'est via Twitter que l'annonce a été faite, le compte officiel de Netflix a publié une photo du script du premier épisode de la première saison d'une série autour de l'univers de Resident Evil.





« Bienvenue à New Racoon City » est donc le titre du premier bloc que l'on pourra regarder et qui évoquera une nouvelle histoire avec deux lignes temporelles. L'une parlera de Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, transférées dans la ville industrielle de New Raccoon City et qui découvriront les secrets de leur père.



L'autre se déroulera dans le futur, avec moins de 15 millions de personnes sur Terre et six milliards de monstres (des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade).

Télécharger l'app gratuite Netflix