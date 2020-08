AirTags : Un lancement en même temps que les iPhone 12 ?

Cela va faire déjà depuis plusieurs mois qu'on entend le probable lancement des AirTags. Il s'agit d'un petit accessoire qui vous aidera à retrouver facilement vos clés, votre portefeuille... Selon une chaine d'approvisionnement d'Apple, les AirTags devraient bientôt pointer le bout de leur nez !

Une annonce en même temps que les iPhone 12 ?

Vous attendez impatiemment les AirTags ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Un nouveau rapport provenant de Macotakara (qui tient ses sources d'une chaine d'approvisionnement) affirme que nous sommes bientôt à la fin de l'attente pour les accessoires de tracking d'Apple. En effet, maintenant que la conception et que le développement sont terminés depuis plusieurs mois, Apple n'a plus aucune raison de repousser la commercialisation des AirTags.

D'après l'indiscrétion de la chaine d'approvisionnement, le nouvel accessoire d'Apple pourrait sortir avant la fin de l'année.

À la base, les AirTags étaient prévus pour le mois de mars en même temps que le nouvel iPhone SE, mais à cause du Covid-19 et des difficultés de production que cela a engendré, Apple n'a pas eu d'autre choix que de repousser l'annonce officielle.

Si pour l'instant les AirTags ne sont qu'une rumeur, elle a été confirmée à plusieurs reprises à cause de quelques ratés comme une vidéo d'assistance publiée sur la chaine YouTube d'Apple où on voyait la mention "AirTag". Le code des appareils de suivi a également été repéré dans les versions bêta d'iOS 13.

Macotakara explique également que les AirTags auront un rôle à jouer dans la nouvelle fonctionnalité "Clips" d'Apple sur iOS 14. Pour rappel, il s'agit d'une fonction qui permet de tester une application iOS avant de la télécharger.