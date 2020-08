DBZ Dokkan Battle lance la campagne de Boo !

Celui qui a fêté ses 5 ans récemment et 300 millions de téléchargements vient de lancer une nouvelle campagne pour les joueurs en ligne. Il s'agit bien sûr de Dragon Ball Z Dokkan Battle, le jeu de Bandai Namco.



Pour la rentrée, les développeurs ont prévu une nouvelle campagne autour de Boo !

Avec la version 4.11.1 sortie la semaine dernière, les joueurs peuvent maintenant profiter d'un nouvel événement inspiré de la saga de Boo de la série animée Dragon Ball Z ainsi que la possibilité d'invoquer Son Goku & Vegeta (ange) et Boo (Gotenks) pour une durée limitée. Pendant les cinq semaines de la campagne, les joueurs peuvent également participer à un événement spécial une fois tous les 7 jours, qui leur permet de gagner jusqu'à 100 Pierres Dragon.

Le Festival Dokkan x2 introduit donc deux personnages puissants : Son Goku & Vegeta (ange) et Boo (Gotenks), qui en atteignant la rareté légendaire (LR) grâce à un éveil Dokkan, vont obtenir d'incroyables capacités offensives et défensives et des aptitudes actives. En activant leurs aptitudes actives, Son Goku & Vegeta (ange) peuvent fusionner en un puissant Super Vegetto, tandis que Boo peut utiliser ses pouvoirs d'absorption pour devenir Boo (Son Gohan ultime). De quoi exploser ses adversaires pendant les combats qui attirent toujours autant de monde sur iOS et Android.

Outre les persos, le nouvel événement du mode histoire s'intitule "Décisif ! La bataille ultime !". En se battant à travers l’événement de l’histoire de Boo, les joueurs peuvent recruter Son Goku et M. Satan, qui pourront utiliser un éveil Dokkan pour devenir respectivement Son Goku Super Saiyan 3 et M. Satan/Boovia.



Si vous n'avez jamais joué à Dragon Ball Z Dokkan Battle, le titre combine des mécaniques de jeu de société, de combats, et la création de decks de personnages issus de l’univers très populaire de DRAGON BALL. Le tout est un prétexte pour des combats dignes du manga. Lisez notre article si vous ne connaissez pas la différence entre Dokkan Battle et Legends.

