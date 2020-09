L’Apple Watch double les statistiques des podcasts

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Si probablement peu de personnes écoutent des podcasts directement depuis leur Apple Watch, cette fonctionnalité s’est révélée trompeuse pour les statistiques. En effet, l’app Podcasts d’Apple entraîne un double comptage des téléchargements et des utilisateurs.

Podcasts trompe les statistiques de podcasts

D’après l’Interactive Advertising Bureau, toutes les données statistiques autour de Podcasts sont doublées avec l’Apple Watch.



Comment cela est-il possible ? Et bien, la synchronisation automatique d’un podcast sur l’Apple Watch entraîne un téléchargement sur la montre, en plus de l’iPhone. Il en résulte un double téléchargement sur deux appareils distincts. De ce fait, le nombre d’auditeurs était également faussés.

Bien évidemment. l’Apple Watch représente une part très faible des écoutes de podcasts. Mais les statistiques seront bientôt revues. Dès le 1er octobre, le trafic généré à partir de watchOS ne sera plus comptabilisé. Une baisse est donc à prévoir du côté des partenaires du bureau.



Pour information, IAB Tech Lab est une association à but non lucratif qui réunit de nombreux acteurs des médias et qui fournit notamment un SDK de tracking des audiences.

Enfin, le consortium déclare travailler avec Apple pour trouver un moyen de dissocier les téléchargements automatiques des actions intentionnelles sur watchOS.



Qui a déjà écouté un Podcast directement depuis sa Watch parmi vous ?



