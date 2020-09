iOS 13.7 est disponible

Il y a 3 heures

Alban Martin

Bonne nouvelle, Apple vient de publier à l'instant une nouvelle mise à jour d'iOS, il s'agit de la version 13.7 qui est disponible dès maintenant pour tout le monde ! Apple apporte une évolution majeure de la plateforme de notification d'exposition au Covid-19. En effet, cette nouveauté a été ajoutée pour les autorités de santé publique qui peuvent maintenant prendre en charge la recherche des contacts Covid-19 sans avoir besoin de développer une application.

iOS 13.7 et iPadOS 13.7

Voici le communiqué officiel d’Apple et Google à propos de cette version 13.7 :

En tant que prochaine étape de notre travail avec les autorités de santé publique sur les notifications d’exposition, nous leur facilitons et accélérons l’utilisation du système de notifications d’exposition sans qu’elles aient besoin de créer et de maintenir une application. Le système de notifications d’exposition express offre aux autorités de santé publique une autre option pour compléter leurs opérations de suivi de contacts existantes par la technologie sans compromettre les principes fondamentaux du projet en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. Les applications existantes qui utilisent l’API de notification d’exposition seront compatibles avec les notifications d’exposition express et nous nous engageons à aider les autorités de santé publique qui ont déployé ou sont en train de créer des applications personnalisées.

Au-delà de cette nouveauté qui ne concerne pas la France puisque l’app Stopcovid dont on avait pressenti l’échec ne l’utilise pas, on trouve quelques évolutions.



Apple profite d’iOS 13.7 pour ajouter de nouveaux autocollants Memoji, ainsi que le partage des dossiers iCloud Drive depuis l’application Fichiers.



En outre, quelques correctifs ont été réalisés pour les iPhone et iPad.



Pour télécharger la mise à jour iOS 13.7 ou iPadOS 13.7, rendez-vous dans l’application Réglages puis Général et Mise à jour logicielle.



Qui a déjà installé iOS 13.7 ? L’autonomie et la fluidité sont-elles au rendez-vous ?