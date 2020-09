Pokémon GO arrête le support des iPhone 6 / 5S et d'iOS 10 et 11

Il y a 4 heures

Julien Russo

C'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs Pokémon Go qui possèdent toujours un ancien iPhone. Niantic a annoncé via le compte Twitter officiel du jeu que les iPhone 5s, iPhone 6 et tous les appareils sur iOS 10 et iOS 11 ne pourront plus être pris en charge. En effet, les mises à jour qui arriveront prochainement seront trop gourmandes en performance pour ces appareils et ne seront pas compatibles avec les systèmes d’exploitation cités.

Fin de la prise en charge dès octobre pour l’iPhone 6 et l’iPhone 5S

Si vous êtes joueur régulier de Pokémon Go et que vous possédez l'iPhone 5S ou iPhone 6, vous avez encore le temps de changer votre iPhone d'ici le mois d'octobre.

Niantic cessera de prendre en charge ces appareils et OS à partir du mois d'octobre, une décision inévitable dont le studio de développement voulait avertir les utilisateurs avant cette mise à jour.

Dans 1 mois, il vous faudra donc un iPhone 6s et iOS 12 minimum pour continuer à jouer à Pokémon Go.

Pour les malheureux concernés, la mise à jour d'octobre vous empêchera d'accéder au jeu et vous affichera un message d'erreur au lancement de l'application. Les PokePièces et toutes autres progressions dans le jeu ne seront plus accessibles, cependant tout ne sera pas perdu, puisque dès que vous retrouverez un smartphone compatible vous récupérerez votre compte tel que vous l'avez laissé.

L'éditeur précise également que l'absence de compatibilité sera aussi la fin du support de la part de l'assistance dédiée.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO