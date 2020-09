RTX 30 : Nvidia veut déjà contrer la PS5 et la Xbox Series X

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

3

Alors que la PlayStation 5 et la Xbox Series X n'ont pas encore de prix ni de date de sortie, voilà que du côté de la célèbre firme Nvidia, on anticipe l'arrivée des deux consoles de nouvelle génération.



Et encore, anticiper n'est certainement pas le bon mot : ridiculiser devrait être le bon terme pour décrire la nouvelle annonce de la firme américaine...



En effet, avec sa série RTX 30, le constructeur siffle déjà le coup de sifflet final avant même le coup d'envoi...

Nvidia veut faire mal avec sa série RTX 30

On le sait, le hardware informatique est en dents de scie : selon les périodes, des annonces affolantes peuvent être faites en matière de puissance quand d'autres sont molles et n'amènent rien pendant un long moment.



Seulement, avec l'annonce de l'arrivée des PlayStation 5 et des Xbox Series X, Nvidia savait très bien qu'il fallait frapper fort et répondre à la nouvelle génération de consoles.



Avec sa nouvelle gamme GeForce RTX 30, le constructeur présente sa deuxième génération de cartes graphiques pensées autour du ray tracing en temps réel, tout en écrasant la concurrence, notamment AMD.



Alors que les consoles se contentent du jeu vidéo en 4K à 60 images par seconde, Nvidia entre sur le terrain de la 8K HDR avec un rafraîchissement de l’écran jusqu’à 360 images par seconde...



Pire encore, l'américain ne monte pas les prix et propose la RTX 3070 (annoncée comme plus rapide que la carte graphique haut de gamme actuelle) à 519€ en octobre tandis que pour les plus gourmands, la très puissante RTX 3090 coûtera 1 549€ avec 24 Go de mémoire vidéo.



Joli coup de Nvidia...



NVIDIA RTX 30 : specs, date et prix

Nvidia RTX 3070 Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3090 Cœurs Cuda 5 888 8 704 10 496 Fréquence boost 1,73 1,71 1,7 Mémoire graphique 8 Go 10 Go 24 Go Type mémoire GDDR6 GDDR6X GDDR6X Prix 519 € 719 € 1 549 € Date de sortie Octobre 2020 17 septembre 2020 24 septembre 2020



