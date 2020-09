Apple TV et tvOS : Seulement 2% de part de marché

Il y a 7 heures

Julien Russo

1

Apple a choisi de proposer son boitier connecté à un prix très élevé par rapport aux concurrents, même si l'Apple TV est fluide, rapide et innovante le tarif pratiqué semble faire changer d'avis une grande majorité de clients. Malheureusement, les parts de marché en prennent un coup...

Seulement 2% de part de marché

Les données proviennent d'un rapport de Strategy Analytics, si le cabinet d'analyse met souvent iOS, l'iPhone ou encore l'iPad en valeur, en ce qui concerne l'Apple TV ce serait catastrophique !

En effet, l'Apple TV avec tvOS ne détiendrait que seulement 2% de part de marché, ce qui ne représente quasiment rien du tout sur un marché qui génère des centaines de millions de ventes chaque année.

Les entreprises qui s'en sortent le mieux seraient donc Samsung, Sony et LG qui occupent les trois premières places du classement. Vous l'aurez compris, l'analyse prend en compte les téléviseurs connectés.

La population mondiale d'appareils de télévision et de streaming vidéo a désormais dépassé 1,1 milliard, selon la dernière analyse du service TV Streaming Platforms de Strategy Analytics. L'étude, qui suit les déploiements trimestriels d'appareils de télévision et de streaming vidéo dans 27 pays principaux, révèle que Samsung est la marque leader, avec 14% des appareils utilisés, suivi de Sony (12%), LG (8%), Hisense ( 5%), TCL (5%) et Amazon (5%). L'analyse montre également que la plateforme Tizen est le premier acteur du streaming TV, représentant 11% des appareils déployés, suivie de WebOS (7%), PlayStation (7%), Roku OS (5%), Fire OS (5%) ), Android TV (4%) et Xbox (4%). L'environnement de la plate-forme est encore relativement fragmenté car de nombreux systèmes plus anciens, souvent propriétaires, sont toujours utilisés.

Ce qu'on apprend donc dans cette analyse c'est que les OS déjà installés sur nos téléviseurs font beaucoup d'ombre aux boitiers connectés comme l'Apple TV, la Fire TV ou encore la Chromecast. Pour beaucoup de personnes, la réflexion est : "pourquoi investir dans un boitier connecté si on retrouve déjà toutes les applications nécessaires sur sa TV ?".

L'autre point important relayé dans ce rapport, c'est le comportement des utilisateurs vis-à-vis de la télévision en direct et des services de streaming. Sans surprise, de plus en plus de personnes abandonnent la télévision au profit de Netflix, Prime Vidéo... Le principe est plus séduisant, l'utilisateur choisit ce qu'il regarde, quand il le veut et dans un environnement sans aucune publicité.

Alors que les plates-formes télévisuelles et vidéo traditionnelles continuent de décliner, le streaming TV représente l’avenir de la télévision et de la vidéo. Au cours de la prochaine décennie, nous nous attendons à ce que le streaming Internet domine la consommation de contenu télévisuel et vidéo dans une grande partie du monde. étapes de l'évolution des plates-formes qui finiront par dominer cet écosystème pendant de nombreuses années.

Logiquement, la part de marché de l'Apple TV devrait repartir à la hausse très rapidement. Il y a quelques jours des rumeurs ont affirmé qu'Apple prépare une nouvelle génération de son boitier avec une télécommande compatible avec l'application Localiser.