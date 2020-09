Bons plans iOS : Hyperforma, Wormster Dash, Vegan Saver

Il y a 31 min (Màj il y a 31 min)

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hyperforma, Wormster Dash, Vegan Saver. L'occasion d'économiser 23,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Lean Canvas (App, iPhone / iPad, v2.0, 2 Mo, iOS 11.0, Appbot) passe de 3,49 € à gratuit. Lean Canvas vous aide à élaborer une feuille de route pour votre produit ou votre entreprise. Son interface simple et facile à utiliser vous permet de créer des plans d'affaires d'une page et de les partager sous forme de PDF parfaitement formatés.



L'application comprend deux modèles, mais tout peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.



Les + : Très pratique Télécharger l'app gratuite Lean Canvas





Vegan Saver (App, iPhone, v2.2, 196 Mo, iOS 12.2, Erik Pettersen) passe de 1,09 € à gratuit. Vegan Saver peut vous montrer combien d'eau, de céréales, de terres forestières, d'équivalent CO2 et de vies animales vous avez sauvées en devenant végétalien. Entrez simplement le jour, le mois et l'année où vous êtes devenu végétalien, et toutes les données seront mises à jour instantanément.



Vous pouvez diviser les données plus en détail par jour et par semaine, et elles peuvent être affichées en unités métriques ou impériales. Vegan Saver comprend également du matériel éducatif, des articles de presse végétaliens et même des recettes.



Les + : Si vous souhaitez changer de mode de vie Télécharger l'app gratuite Vegan Saver





Jeux gratuits iOS :

GeoGuesser 2 (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.2, 31 Mo, iOS 9.0, Simon L) passe de 1,09 € à gratuit. Aimez-vous voyager? GeoGuesser est un jeu qui vous montre des vues panoramiques de la rue sur des lieux du monde entier et met au défi votre capacité à deviner où ils se trouvent!



GeoGuesser 2 est complètement nouveau et repensé! Choisissez parmi plusieurs modes de jeu:



Jeu standard - Vous verrez des emplacements aléatoires et aurez une chance de deviner chaque emplacement, puis l'emplacement réel sera révélé



Jeu de précision - Continuez à deviner jusqu'à ce que vous ayez raison! Chaque supposition vous donnera un indice mais vous coûtera également du temps supplémentaire!



Endurance Game - Chaque estimation correcte déverrouille un autre nouvel emplacement, mais une mauvaise estimation mettra fin au jeu! Voyez combien vous pouvez en obtenir en une partie!



Les + : 3 modes de jeu Télécharger le jeu gratuit GeoGuesser 2





100 Balls 3D (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7, 35 Mo, iOS 8.0, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit. Préparez-vous pour une expérience de jeu amusante, addictive et stimulante avec 100 Balls 3D ! Extrêmement populaire, 100 Balls est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Commencez par appuyer sur votre écran pour ouvrir une sorte de «trappe» au fond d'un conteneur. Le conteneur étant suspendu dans les airs, les balles sont tirées par gravité vers le sol. Il suffit de faire tomber les balles de couleur dans le panier respectif.



Les + : Indémodable

De nombreux niveaux Télécharger le jeu gratuit 100 Balls 3D





Wormster Dash (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.0, 175 Mo, iOS 8.0, GAMELAB Zrt) passe de 5,49 € à gratuit. Les terres sacrées ont été perturbées et un ancien monstre menaçant s'est réveillé de son sommeil. La seule chose qui reste à faire maintenant est de courir pour votre vie.



Appuyez pour sauter par-dessus les obstacles et traverser les plus faibles, et surveillez les passages cachés pour mettre une certaine distance entre vous et le ver.



Un faux mouvement et vous devrez tout recommencer.



Les + : Le jeu comprend quatre personnages au choix, de beaux dessins dessinés à la main et une musique originale. Télécharger le jeu gratuit Wormster Dash





Promotions iOS :

while True: learn() (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.91, 577 Mo, iOS 11.0, Nival) passe de 5,99 € à 4,99 €. while True: learn() est un jeu de logique/simulation qui va remuer vos méninges à grands coups d'apprentissage automatique, de réseaux de neurones artificiels, de mégadonnées, et d'IA. Mais surtout, c'est un jeu où vous devez comprendre votre chat.



C'est l'histoire d'un codeur qui découvre par accident que son chat est un génie du code, mais que niveau langage humain, c'est pas trop ça. À présent, ce codeur (c'est-à-dire vous !) doit devenir un expert en apprentissage automatique et se servir d'un langage de programmation visuel afin de créer un système de reconnaissance automatique de la parole du chat vers l'humain. Télécharger while True: learn() à 4,99 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 1,09 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 1,09 €





Kick Ass Commandos (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.7, 424 Mo, iOS 6.0, Anarchy Enterprises) passe de 3,49 € à 1,09 €. Prenez votre mitrailleuse, votre lance-flammes, votre lance-roquettes et vos grenades. Partez à l'assaut des bases ennemies et libérez les commandos pour rejoindre votre équipe pendant que vous détruisez tout ce qui est en vue.



L'ennemi est devenu audacieux en répandant son Krystal Yayo très addictif à travers le monde, ce qui transforme tout le monde en hordes stupides de zombies. Si l'ennemi n'est pas arrêté bientôt et tous les Krystal Yayo détruits, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus. Vous avez été choisi pour mener la mission ultime à travers le monde pour sauver vos camarades, éliminer toute la production ennemie de Krystal Yayo et tuer tous les autres que vous rencontrez!



Bonne chance commando!



Les + : Un défouloir Télécharger Kick Ass Commandos à 1,09 €