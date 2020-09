Mario Kart Tour célèbrera le 35ème anniversaire de Super Mario Bros

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui, le célèbre Nintendo a annoncé plusieurs évènements à venir dans le cadre de la célébration du 35ème anniversaire de Super Mario Bros, notamment avec la sortie de nouveaux jeux.



Mais, sur nos mobiles, Mario Kart Tour (v2.4.0, 210 Mo, iOS 10.0) n'est pas en reste puisque le nippon a laissé entrevoir une surprise : un évènement spécial aura lieu au sein du jeu, permettant de replonger dans Super Mario Kart.

Mario Kart Tour fête les 35 ans de Super Mario Bros

Aujourd'hui, Nintendo a lancé un Super Mario Bros 35th Anniversary Direct afin de célébrer les 35 ans du plus célèbre des plombiers, avec plusieurs annonces et sorties de jeux sur Nintendo Switch.



Seulement, la firme japonaise n'oublie pas ses joueurs mobiles, et plus particulièrement les amateurs de Mario Kart Tour qui auront le droit à une belle mise à jour la semaine prochaine.



En effet, le jeu célébrera les 35 ans de Super Mario Bros avec une tournée rétro sur le thème de Super Mario Kart incluant notamment Mario (SNES) et Donkey Kong Jr (SNES).



La saison Super Mario Kart commencera le 8 septembre prochain, et on devrait avoir le droit à de belles surprises !

