Nouvelle barre de son Bose Smart Soundbar 300 à 399$ (AirPlay)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si la barre de son Bose Solo 5 est trop juste pour vous et que la Soundbar 300 n'est pas assez connectée, voilà que le constructeur américain annonce une nouvelle version milieu de gamme avec la Smart Soundbar 300.



Pour améliorer l'expérience de votre téléviseur, la barre de son est devenue incontournable. Et celle-ci est connectée, comme l'excellente Sonos Beam.

Bose Smart Soundbar 300 version 2020

Bose vient donc marcher sur les platebandes de la Sonos Beam qui est vendue 449€.



D'après la marque, la nouvelle barre de son intelligente Bose 300 offre un son spacieux, des voix claires et des basses riches pour vos films, votre musique et vos jeux. L'architecture acoustique est spécialement conçue pour garder cette nouvelle barre de son élégante et élégante avec le style habituel de la maison. Un design industriel discret qui plait largement.



En pratique, la Soundbar 300 2020 fait 5,6 x 67,5 x 10,2 cm pour 2,5 kg. C'est une petite barre qui affiche beaucoup de technologies avec le support du Bluetooth, du AirPlay 2 et de Spotify Connect. Comme la Sonos en fait, et elle va même jusqu'à ne pas intégrer le Dolby Atmos, comme son concurrent. Dommage car avec sa connexion HDMI Arc, on frôlait le sans faute.



En outre, on trouve aussi les assistants vocaux intégrés (Google Assistant et Alexa) ainsi que le Bose Voice4Video qui permet d'avoir des actions vocales simplifiées.



Sortie prévue pour le 15 novembre pour la Bose Smart Soundbar 300 à 399$. Elle n'est pas encore annoncée en France mais cela ne saurait tarder.