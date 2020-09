Sorties jeux : Warhammer Quest: Silver Tower, Trüberbrook, Bright Paw

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 19 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Warhammer Quest: Silver Tower, Trüberbrook, Tintin Match 3, Bright Paw ou encore FINAL FANTASY CRYSTALCHRONICLES.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Warhammer Quest: Silver Tower (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v0.1019, 184 Mo, iOS 10.0, Perchang) Combattez à travers des centaines de niveaux regorgeant de défis tactiques uniques, à l'aide de vos champions préférés de Warhammer’s Age of Sigmar.



Combattez dans la chaotique Silver Tower, l'antre du monstrueux Gaunt Summoner.



Stormcast, Darkoath, Aelves et d'autres champions venus du royaume des mortels vont s'aventurer dans la tour, guidés par la vengeance, l'honneur ou le simple désir d'être bénis des dieux. Ils affronteront les Acolytes, les Tzaangors, les Daemons et toutes sortes de monstres constituant les légions du dieu du Chaos, Tzeentch.



Terminer les épreuves du Summoner est une condition essentielle pour que les champions aient une chance de s'échapper ! Télécharger le jeu gratuit Warhammer Quest: Silver Tower





Trivia Cars (Jeu, Course / Quiz, iPhone / iPad, v1.5.2, 231 Mo, iOS 10.0, Etermax) Jouez aux courses avec vos amis dans Trivia Cars!



Défiez des joueurs du monde entier pour savoir qui est le meilleur pilote de questions de la planète.



Testez vos compétences sur plus de 2 millions de questions générées par les utilisateurs. Répondez correctement aux questions pour vous approcher de la ligne d'arrivée, mais attention ! En cas de mauvaise réponse, vous aurez un crash et vous perdrez votre voiture. Puisque vous jouez avec de vrais joueurs, en temps réel, aucun match ne sera identique à un autre. Télécharger le jeu gratuit Trivia Cars





Tintin Match 3 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.0, 162 Mo, iOS 10.0, 5th Planet Games Development A...) Bienvenue dans le monde fascinant de Tintin ! Préparez-vous à suivre le célèbre journaliste pour rassembler une magnifique collection de miniatures, pour résoudre des puzzles match 3 colorés et pour rencontrer de nombreux autres personnages emblématiques au cours de votre progression. Déverrouillez et explorez des lieux exceptionnels au cours de vos aventures avec Tintin.



Votre première aventure : Le Crabe aux pinces d'or



La journée avait commencé comme toutes les autres pour Tintin et Milou... mais un mystère n'est jamais très loin ! Milou s'est coincé la truffe dans une boîte de conserve de crabe, Dupond et Dupont enquêtent sur de faux billets, et un étranger se fait kidnapper avant de pouvoir remettre une lettre à Tintin. Télécharger le jeu gratuit Tintin Match 3





Quick Drift (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0, 116 Mo, iOS 10.0, adam rogan) Driftez à travers 25 niveaux difficiles !

Ensuite, parcourez les routes sans fin pour voir jusqu'où vous pouvez aller !!

Le timing des virages est important pour traverser ces routes sinueuses !!

Débloquez de nouvelles voitures au fur et à mesure que vous avancez! Télécharger le jeu gratuit Quick Drift





Neon Rush: Twisty Road Racer! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 150 Mo, iOS 10.0, Kyle Scenna) Améliorez votre temps de réaction et votre concentration en jouant à Neon Rush, un jeu stimulant où vous évitez les obstacles en contrôlant deux balles sur deux routes distinctes.

Les commandes simples et le gameplay conviennent aux personnes de tous âges!



Appuyez n'importe où sur le côté gauche de l'écran pour que la balle sur la route gauche change de voie. Appuyez n'importe où sur le côté droit de l'écran pour que la balle sur la bonne route change de voie. Télécharger le jeu gratuit Neon Rush: Twisty Road Racer!





Nameless Cat (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.1, 124 Mo, iOS 9.0, Yi Kwan Sze) Un chaton sans nom est tombé dans un monde étrange : embarquez pour un voyage plein d'action à travers le royaume fantastique pour revenir dans l'étreinte de son propriétaire.



Sur le chemin du retour, le chat sans nom rencontre diverses créatures, subit des épreuves et des épreuves, qui deviendront ses points à retenir de ce voyage!



Un jeu de plateforme 2D avec plein de belles couleurs. Télécharger le jeu gratuit Nameless Cat





J.Js Tennis Tour (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 173 Mo, iOS 10.0, Liontech Studios) J.J est une recrue de la tournée mondiale de tennis.



Voyagez à travers le monde en jouant dans 5 tournois contre les meilleurs adversaires.



Entraînez-vous dans la zone d'entraînement pour gagner des pièces et personnaliser l'apparence de J.J et améliorez vos compétences pour avoir une meilleure chance contre vos adversaires.



J.J se fera des amis lors de la tournée avant le tournoi et devra apprendre à gérer les critiques de ses adversaires. Télécharger le jeu gratuit J.Js Tennis Tour





Hold Brawl (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.1, 94 Mo, iOS 12.1, Luca Ricciardi Serafino de Con...) Tenez le pad et faites-le glisser pour collecter des points. Utilisez le bouclier pour repousser les obstacles! Créez votre propre dossier et personnalisez l'environnement, remplissez tous les objectifs et amusez-vous.



Faites attention de ne pas être touché et de riposter pour gagner des pièces. Chronométrez vos actions, ciblez soigneusement et devenez le maître du balayage!



Tu n'as pas assez de temps? Essayez le mode "One Min", qui peut être encore plus difficile... Télécharger le jeu gratuit Hold Brawl





Fish Royale - Deep Rumble (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 191 Mo, iOS 10.0, Appox) Le gameplay est simple mais très amusant. Vous grossissez pour chaque poisson que vous mangez et vous obtenez de nouvelles capacités, statistiques et de l'expérience!



Caractéristiques de Fish Royale:

- Gameplay simple et amusant: mangez des poissons plus petits pour devenir plus gros et plus fort

- Jouez avec différents poissons, comme le dauphin, l'hippocampe ou la tortue

- Améliorez votre poisson avec de nouvelles capacités uniques et personnalisez ses statistiques

- Voyez combien de temps vous restez dans le poisson royal, où seuls les plus forts survivent Télécharger le jeu gratuit Fish Royale - Deep Rumble





FINAL FANTASY CRYSTALCHRONICLES (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Le jeu culte classique FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES revient plus beau que jamais, avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, incluant le multijoueur en ligne et le jeu multiplateforme. Partez en quête avec vos amis, quelle que soit leur plateforme de jeu !



Entrez ensemble dans un monde regorgeant d'aventures aux proportions encore plus vastes ! Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY CRYSTALCHRONICLES





Deck Em! (Jeu, Cartes / Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 278 Mo, iOS 9.0, Frosty Pop) Écoute, gamin. Tu n'es même pas un candidat. Tu n'es personne. Un plan lointain total. Le champion est un tueur sans coeur. Aussi gros qu'un bœuf. Plus fort que le chêne. Mais tu as beaucoup de cœur, gamin.



Et Mickey vous aime.



Deck 'Em! est un jeu de cartes de boxe. Essayez de survivre à douze rounds avec le champion incontesté du monde, et vous serez un gagnant. Télécharger le jeu gratuit Deck Em!





Ball Meets World (Jeu, , iPhone / iPad, v1.002, 64 Mo, iOS 9.0, Albert Cox) Dans Ball Meets World, le principe est simple : roulez, rebondissez et suivez votre chemin vers la ligne d'arrivée si vous le pouvez... Télécharger le jeu gratuit Ball Meets World





Nouveaux jeux payants iOS :

Unit 404 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 596 Mo, iOS 10.0, Maxim Urusov) "Unit 404" est un jeu de plateforme de puzzle de science-fiction. Trouvez un moyen de sortir du complexe de science-fiction abandonné en résolvant diverses énigmes. Le jeu a plus de 70 niveaux fabriqués à la main avec divers mécanismes de jeu et thèmes visuels. La difficulté ne cesse de croître à mesure que vous progressez dans le jeu.... Télécharger Unit 404 à 3,49 €





Trüberbrook (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.11, 1,7 Go, iOS 13.0, Headup GmbH) Trüberbrook est un passionnant jeu d'aventure de science-fiction rempli de mystères.



Vivez des vacances pleines d’aventures dans un univers parallèle des années ’60 ! C’est un magnifique jeu d'aventure de science-fiction avec des décors faits main qui vous attend.



Vous arrivez à Trüberbrook, un petit village allemand isolé en pleine zone rurale. Autour de vous, il n’y a que des montagnes densément boisées. Mais qui s'en soucie, vous avez gagné un voyage à la loterie ! Ou du moins, c'est ce que vous pensez. Mais ne craignez rien. Au lieu de vous reposer, vous pourriez vous retrouver à sauver le monde ... Télécharger Trüberbrook à 5,49 €





RPG Crystal Ortha (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 177 Mo, iOS 10.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Aujourd'hui encore, dans la taverne de la ville, les experts en cristal se consacrent à leurs affaires, à la recherche d'une légende lointaine. Partez en voyage, avec quatre alliés qui ont l'avenir sur leurs épaules, à la recherche du légendaire cristal!



Amusez-vous à résoudre des énigmes dans les donjons et engagez des conversations avec les gens du monde entier. Les batailles avec les boss comportent des conversations, ce qui pourrait même vous donner des indices sur les tactiques! Remplissez les emplacements avec les compétences que vous aimez et soyez prêt pour des batailles stratégiques au tour par tour.

Trouvez les minerais pour fabriquer des armes et fouillez autour de pots pour obtenir des objets pour votre aventure. Télécharger RPG Crystal Ortha à 7,99 €





Kombo King (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 609 Mo, iOS 10.0, Terrence Williamson) Combattez vos ennemis et marquez autant de combos que vous le pouvez! Montrez vos compétences de combat dans ce jeu de combat de plate-forme d'arcade intense et bourré d'action. Kombo King est rapide, intense et génial! Si vous aimez jouer aux jeux d'arcade classiques, vous allez adorer Kombo King. Si vous êtes nouveau dans ce genre, Kombo King est le jeu parfait à essayer.



Scénario: vous incarnez Chi, le dernier de votre clan guerrier. Le Sunless a détruit et tué tous les membres du clan et de votre famille. Il est maintenant temps de récupérer! Vous êtes sur la voie pour réparer l'injustice, rechercher la vengeance et de redonner à votre clan son ancienne gloire en battant les Sans Soleil un par un avec votre ultime compétence de combat. Télécharger Kombo King à 1,09 €





Fidelity Rockets (Jeu, Action, iPhone, v1.21, 28 Mo, iOS 11.1, Mika Hirvikorpi) Jeu de fusée cool avec mécanisme de contrôle très intuitif qui rend le vol de fusée à haute poussée amusant. Vous devez être à la fois rapide et précis en vol.



La fusée est contrôlée en touchant l'écran au-dessus ou en dessous de la fusée. La position du toucher contrôle la quantité de poussée et la direction.



Le jeu commence à partir de la rampe de lancement et le but est d'arriver à l'aire d'atterrissage le plus rapidement possible et en une seule pièce. Télécharger Fidelity Rockets à 1,09 €





Caapora Adventure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 371 Mo, iOS 9.0, Romulo Lima) Caapora Adventure est un défiant jeu d'aventure, qui réunit l’exploration, l’aventure et les puzzles dans un seul jeu dont le joueur devra acquérir de nouvelles compétences en accomplissant des missions, ce qui lui permettra de continuer à découvrir le monde fantastique de Zaltana.



---------------------------

Il y a bien longtemps, une guerre se mena entre deux mondes, le mythologique et l'humain, ce qui a provoqua une totale disharmonie entre eux. Mais un jour, un grand guerrier appelé Tamand apparut et ferma le passage entre les mondes avec la pierre sacrée Caapora.



Le grand guerrier convoqua quatre gardiens indispensables qui gardèrent la pierre en sécurité et firent régner à nouveau l'harmonie entre les deux mondes.



Jusqu'à ce qu'un jour...

Télécharger Caapora Adventure à 2,29 €