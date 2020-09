Apple Arcade annonce Marble Knight's, Monster's Expedition et Slash Quest

Hier à 21:40

Medhi Naitmazi

Apple Arcade continue à accueillir de nouveaux titres. La firme de Cupertino a annoncé l'arrivée imminente de Salash Quest!, Monster's Expedition et Marble Knight's pour les abonnés Apple Arcade. Découvrez ces nouveaux jeux aux histoires et graphismes très différents qui sont déjà affichés sur l'App Store.

Vos trois prochains jeux sur Apple Arcade

Le 18 septembre prochain, les joueurs Apple pourront donc découvrir de nouveaux jeux, comme c’est le cas pratiquement chaque semaine. On pourra y jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac moyennant un abonnement à 4,99€ par mois.

Marble Knights

Marble Knights est une aventure fantastique de combats à l’épée, croisée avec une passion pour les billes. Marble Knight’s est un jeu d’aventure action collaboratif jusqu’à 4 joueurs signé WayForward (qui développe les titres mobiles de Sony).

Roulez vers le champ de bataille avec Orbin, Marabelle et les Chevaliers de la Ronde afin de défendre le roi Rolland et le royaume Royaume de Rondingham du maléfique seigneur Terroball ! Armé de votre épée, de votre vitesse d’esprit et d’une gamme de pouvoirs utilisant les orbes, vous combattrez des ennemis, vous résoudrez des énigmes, et vous serez emportés dans une quête épique pouvant inclure jusqu’à trois autres joueurs!

Télécharger le jeu Marble Knights

A Monster's Expedition

Autre jeu, A Monster’s Expedition issu de la collaboration entre les développeurs de A Good Snowman is Hard to Build et de Cosmic Express. Les studios nous promettent des puzzles dans un monde ouvert très mignon. Cela ressemble à Gesundheit.



Conçu par des experts en casse-têtes, A Monster's Expedition propose une aventure adorable et relaxante en monde ouvert pour les monstres qui souhaitent en savoir plus sur les humains.

Faites tomber des arbres pour former des passerelles, explorer des centaines d'îles dans toutes les directions et découvrir l'histoire de « l'humanité ».

Télécharger le jeu A Monster's Expedition

Slash Quest!

Enfin, dernier et non des moindres, Slash Quest! du studio Noodlecake reprend le gameplay du jeu éponyme sorti il y a déjà quelques années. On parle d’une aventure de chevalier pleine d’action avec un héros au grand coeur mais aux compétences presque nulles. Les 12 niveaux seront parsemés d’embuches et de boss !

L’épée parlante toujours croissante de la reine est perdue dans un pays lointain. Heureusement, vous vous êtes présenté pour le ramener au château. Vous savez comment utiliser une épée, non?

Télécharger le jeu Slash Quest!