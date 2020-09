World's End Club : le nouveau jeu d'action-aventure sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

World's End Club est le nouveau titre Apple Arcade, le service de jeux en illimité lancé en 2019.



La nouveauté du studio Izanagi Games qui a récemment apporté l'excellent Death Come True sur iOS, Android, Nintendo Switch et PC, n'est pas un FMV mais un jeu d'action-aventure mêlant histoire passionnante, puzzle et gameplay à défilement horizontal.



Regardez le trailer vidéo :

World's End Club est donc un nouveau jeu d’aventure ponctué d'énigmes à résoudre. Aux manettes du jeu, une véritable "dream team" avec comme scénariste le créateur de la série Zero Escape, Kotaro Uchikoshi, et Kazutaka Kodaka de Danganronpa à la direction créative. Le titre de Izanagi propose un gameplay 2D de style point & click dans des environnements 3D très travaillés. Comme dans Danganronpa, l'ambiance est à première vue enfantine avec une plastique manga, mais l'histoire tire vite vers le thriller.



Alors qu'un bus scolaire partit en excursion est victime d'un terrible accident, douze enfants en sortent indemnes. Ces derniers se réveillent alors dans un mystérieux parc à thème sous-marin qui se transforme bien vite en parcours de jeu d’élimination, le tout supervisé par un méchant clown diabolique (voilà qui rappelle férocement Danganronpa).



A vous de mener les 12 personnages à bon port en explorant des lieux célèbres du Japon. Bien évidemment, tous vos choix impacteront un scénario imprévisible aux multiples ramifications.



Comme tout jeu Apple Arcade, World's End Club est gratuit pour tous les abonnés qui déboursent 4,99€ par mois pour avoir plus de 120 jeux sans pub, sans in-app sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV.



De plus, tous les titres sont traduits en français, celui-là aussi.

