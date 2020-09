Apple TV+ : Voici la bande-annonce du film d'animation "Wolfwalkers"

Julien Russo

Même si nous sommes encore loin du rythme des nouveaux ajouts de Netflix, Apple TV+ se débrouille bien et arrive à attirer toute l'attention de ses abonnés à chaque nouvelle sortie de séries, documentaires et films. Le petit dernier en date à débarquer dans le catalogue d'Apple TV+ va intéresser les plus jeunes puisqu'il s'agit d'un film d'animation... passionnant !

La bande-annonce de Wolfwalkers est disponible

C'est l'une des futures productions originales Apple qui va occuper et rendre accro vos enfants ! Wolfwalkers est un film qui revient sur une légende magique en Irlande. Celle qui raconte l'existence des hommes parmi les meutes de loups.

L'histoire aborde la vie d'une jeune chasseuse de loups qui doit se rendre en Irlande avec son père pour supprimer la dernière meute de loups. Elle y rencontrera une amie qui vit parmi les loups et qui lui explique tout ce qui se passe et l'origine de cette incroyable légende.

Pour l'instant aucune date de mise en ligne sur Apple TV+ n'a été communiquée, la seule information obtenue est "prochainement". Cependant, on sait déjà qu'aux commandes on retrouvera le réalisateur Tomm Moore qui est maitre dans l'art des films d'animation. Il a participé à Puffin Rock, Parvana ou encore Le Chant de la Mer. À ses côtés se trouvera Ross Stewart qui a une carrière plus discrète, mais qui a déjà un succès dans son CV, puisqu'il a participé au film L'étrange pouvoir de Norman qui a rencontré un joli succès au cinéma !

Pour Wolfwalkers, Apple s'est associé au studio "Song of the Sea".