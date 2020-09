Android 11 : la version finale est disponible (+ compatibilité)

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi



Google vient de lancer la version finale d'Android 11 pour le grand public, après plusieurs Developer Preview pleines de bugs et des bêtas plus stables. L'occasion de redécouvrir certaines nouveautés, pour peu que vous ayez un Pixel, un OnePlus, un Oppo, Xiaomi ou un Realme. Les Samsung arriveront par exemple plus tard.



Il s'agit de la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation mobile du géant de Mountain View qui apporte notamment des performances accrue, la gestion de la 5G et des nouveaux types d’écran et une sécurité renforcée.

Toutes les nouveautés d'Android 11

Après avoir listé les principales nouveautés d'Android 11 lors de la première Preview, Google a fait un récapitulatif de ce qui attend ses clients avec trois axes majeurs pour sa nouvelle version majeure : les personnes, les contrôles et la confidentialité.

Personnes : nouvelle organisation de l’interface : Les notifications de conversation apparaissent dans une section dédiée en haut, avec une conception axée sur les personnes et des actions spécifiques à la conversation, telles que l'ouverture de la conversation sous forme de bulle, la création d'un raccourci de conversation sur l'écran d'accueil ou la définition d'un rappel. Les bulles aident les utilisateurs à garder les conversations en vue et accessibles pendant le multitâche. Les applications de messagerie et de chat doivent utiliser l'API Bubbles sur les notifications pour l'activer dans Android 11. Les suggestions de clavier consolidées permettent aux applications de remplissage automatique et à la méthode de saisie. L'accès vocal, pour les personnes qui contrôlent leur téléphone entièrement par la voix, comprend désormais un cortex visuel sur l'appareil qui comprend le contenu et le contexte de l'écran, et génère des étiquettes et des points d'accès pour les commandes d'accessibilité. L’interface profite de nombreuses améliorations de performances avec une expérience beaucoup plus fluide.



Contrôles : un accès rapide à plus d’éléments : Les contrôles des appareils permettent aux utilisateurs d'accéder plus rapidement à leurs appareils connectés et de les contrôler. Maintenant, en appuyant simplement longuement sur le bouton d'alimentation, ils sont en mesure d'afficher les commandes de l'appareil instantanément et en un seul endroit. Les applications peuvent utiliser une nouvelle API pour apparaître dans les contrôles. Les commandes multimédias permettent aux utilisateurs de changer rapidement et facilement le périphérique de sortie pour leur contenu audio ou vidéo, que ce soit des écouteurs, des haut-parleurs ou même leur téléviseur. Android Auto fonctionne enfin sans fil avec les smartphones supportant le WiFi 5 GHz.



Confidentialité : dans Android 11, les utilisateurs ont plus de contrôle sur les autorisations sensibles et les mises à jour sont plus rapides. L'autorisation unique permet aux utilisateurs de donner à une application l'accès au microphone, à la caméra ou à l'emplacement de l'appareil, une seule fois. L'application peut de nouveau demander des autorisations lors de sa prochaine utilisation. Réinitialisation automatique des autorisations: si les utilisateurs n'ont pas utilisé une application pendant une période prolongée, Android 11 "réinitialise automatiquement" toutes les autorisations d'exécution associées à l'application et en informe l'utilisateur. L'application peut demander à nouveau les autorisations lors de la prochaine utilisation de l'application. Emplacement en arrière-plan : les développeurs doivent obtenir l'approbation pour accéder à l'emplacement en arrière-plan dans leur application afin d'éviter toute utilisation abusive. Les mises à jour du système Google Play, lancées l'année dernière, nous permettent d'accélérer les mises à jour des principaux composants du système d'exploitation vers les appareils de l'écosystème Android. Dans Android 11, nous avons plus que doublé le nombre de modules pouvant être mis à jour - passant de 10 à 22, et ces 12 nouveaux modules aideront à améliorer la confidentialité, la sécurité et la cohérence pour les utilisateurs et les développeurs.



Comment installer Android 11 et sur quels smartphones ?

La première version d’Android 11 est à télécharger depuis votre smartphone, dans les paramètres, si ce dernier est compatible.

Voici les appareils éligibles à Android 11 :

GOOGLE

Pixel 2 et Pixel 2 XL;

Pixel 3 et Pixel 3 XL;

Pixel 3a et Pixel 3a XL;

Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Pixel 4a

ONEPLUS

OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

SAMSUNG

Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra;

Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e et Galaxy S10 Lite;

Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra;

Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Lite;

Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2;

Galaxy A51;

Galaxy A71;

Galaxy A90;

Galaxy Tab S7 +, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite.

XIAOMI

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro;

Xiaomi Poco F2 Pro

OPPO

Oppo Find X2 et Find X2 Pro;

Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro.

Realme