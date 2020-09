Nintendo prépare l'arrivée d'une Switch 4K

Après les annonces suite au 35ème anniversaire de Super Mario (Super Mario 3D All-Stars ou encore Mario Kart Live Home Circuit), puis de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Nintendo pourrait en avoir encore sous la manche. En effet, le célèbre groupe nippon pourrait prochainement annoncer l'arrivée d'une Nintendo Switch compatible avec la 4K. Plusieurs responsables de studios de développement ont contacté Bloomberg pour leur faire part d'une demande de la part de Nintendo. Ces derniers contactent les créateurs de jeux Switch pour rendre leurs titres « 4K Ready », rendant vraies les rumeurs d'une nouvelle version de la console plus puissante. Une « Switch Pro » permettrait à Nintendo de s'immiscer entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X, même si le lancement ne se fera certainement pas en même temps. Source

Alors que le secteur des jeux vidéo s'apprête à vivre un véritable séisme grâce à la future révolution qu'apporteront les prochaines consoles de salon de Microsoft et Sony, voilà qu'une autre machine pourrait bientôt s'inviter. En effet, Nintendo préparerait en interne le lancement d'une nouvelle version de sa Nintendo Switch compatible 4K. Une bien belle nouvelle, qui vient s'ajouter aux récentes annonces du groupe nippon !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.