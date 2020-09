Bons plans iOS : One Deck Dungeon, Twilight Dice, Remote Pro for Mac

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment One Deck Dungeon, Twilight Dice, Remote Pro for Mac. L'occasion d'économiser 39,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Basic Calc Pro (App, iPhone / iPad, v3.1.0, 24 Mo, iOS 9.0, SuperDG Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Une calculette ressemblant à celle d'iOS mais simplifiée qui permet de gérer les calculs du quotidien.



Plus claire, Basic Calc Pro affiche le détail du calcul en cours mais garde également l'historique des derniers calculs.



Les + : Très intuitive

Les petits détails bien pensés Télécharger l'app gratuite Basic Calc Pro





Remote Drive (App, iPhone / iPad, v2020.2, 55 Mo, iOS 12.1, Evgeny Cherpak) passe de 3,49 € à gratuit. Une application permettant de consulter et gérer tous vos fichiers stockés sur un Mac.



On note que l'on peut lire tous les documents dedans donc les vidéos mais aussi sécuriser ses fichiers par mot de passe.



Les + : Mode clé USB (Serveur WebDAV pour monter votre iPhone / iPad en tant que lecteur sur votre ordinateur)

Interface simple Télécharger l'app gratuite Remote Drive





Timer (App, iPhone, v2.0, 7 Mo, iOS 11.0, abiem LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Les apps les plus simples sont souvent les plus efficaces. Timer joue dans ce registre avec un design épuré, des actions intuitives et la possibilité de gérer plusieurs chronomètres en même temps. Pour démarrer, un geste de bas en haut sur l'écran et c'est parti. Un tap pour lancer le chrono, un tap pour arrêter et un double tap pour reset.



Simple je vous dis !



Les + : Facile et pratique Idéal pour les sportifs en fractionné (musculation, course, etc) Télécharger l'app gratuite Timer





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2020.40, 39 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Remote KeyPad (App, iPhone / iPad, v2020.24, 31 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 1,09 € à gratuit. Transformez votre iPhone en keypad pour votre Mac : donnez de l'extension à votre clavier MacBook sans acheter de matériel supplémentaire.



L'écran de l'iPhone se transforme en pavé numérique WiFi.



Les + : Utile

Simple à mettre en place Télécharger l'app gratuite Remote KeyPad





Jeux gratuits iOS :

Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.6.10, 468 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit. Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





Twilight Dice (Jeu, Jeux de rôle / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.1, 2 Mo, iOS 13.2, Kevin Danielson) passe de 1,09 € à gratuit. Twilight Dice est un compagnon simple et polyvalent pour vos soirées de jeux. Il vous permet de lancer un dé, de le modifier, de relancer et de voir le total en quelques clics. Lorsque votre tour est terminé, faites glisser votre doigt vers le bas pour effacer.



Twilight Dice prend en charge SplitView et SlideOver, vous permettant de partager l'espace d'écran avec des notes de maître de jeu, des feuilles de personnage ou une table de jeu virtuelle. L'application comprend également des thèmes personnalisés et des actions rapides sur l'écran d'accueil.



Les + : Un indispensable pour les amateurs de jeux de rôle Télécharger le jeu gratuit Twilight Dice





Promotions iOS :

Assassins Creed Identity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.8.10, 2,4 Go, iOS 7.0, Ubisoft) passe de 5,49 € à 1,09 €. Jouez au premier action / RPG de la cultissime série ASSASSIN’S CREED. Explorez la renaissance italienne à travers les yeux de votre propre assassin, accomplissez des dizaines de missions et faites la lumière sur l'épique mystère des Corbeaux.



On retrouve enfin les sensations d'un vrai AC mais avec quelques touches en plus plutôt sympathiques. Notre assassin a une grande liberté de déplacements et le côté évolutif (RPG) permet de conserver une bonne durée de vie. Les + : Un excellent jeu d'aventure

Compatible manettes MFI

Un vrai Assassin's Creed Télécharger Assassins Creed Identity à 1,09 €





iWriter (App, iPhone / iPad, v4.2, 5 Mo, iOS 13.0, Serpensoft Group) passe de 5,49 € à 1,09 €. iWriter est un éditeur de texte simple et élégant, idéal pour écrire un article, une nouvelle, un roman ou prendre une note.



Comme d'autres concurrents, l'idée est ne pas avoir la moindre distraction. Par rapport aux autres, on peut choisir des thèmes, les fonts et organiser facilement ses documents.



Les + : Support de iCloud et Dropbox

Personnalisation

Gestes pour naviguer Télécharger iWriter à 1,09 €





Undead Horde (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 284 Mo, iOS 10.0, 10tons Ltd) passe de 6,99 € à 3,49 €. Incarnez un nécromant et réanimez les morts ! Undead Horde est un jeu d'action fleurant bon la nécromancie et mâtiné d'éléments de JDR, de stratégie et de hack 'n' slash. Vous affronterez les redoutables vivants, qui ont jadis banni les nécromants et tous leurs fidèles, et réanimerez toutes sortes de créatures pour constituer une horde comptant jusqu'à 100 morts-vivants. En fonction de vos ordres, vos séides vous suivent ou se lancent au carnage d'eux-mêmes.



Explorez un monde fantastique et partez à la conquête de cette terre fourmillant de créatures diverses, des simples humains aux scorpions géants



Les + : Une belle durée de vie

Très complet Télécharger Undead Horde à 3,49 €





One Deck Dungeon (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.4.5, 298 Mo, iOS 10.0, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,09 €. Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, on parle d'un Dungeon Crawler qui mélange cartes et dés, qui mettra votre stratégie à rude épreuve (avec une petite part de chance tout de même), le tout dans une ambiance médiévale.



Les + : Le concept

La durée de vie Télécharger One Deck Dungeon à 1,09 €