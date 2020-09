Huawei lance ses Freebuds Pro, des AirPods Pro sans prix

Alban Martin

La conférence de Huawei ne concernait pas seulement HarmonyOS 2, mais aussi ses nouveaux écouteurs true wireless, les FreeBuds Pro.



Comme Apple, le chinois lance des écouteurs à réduction de bruit qui font penser aux... AirPods Pro. Mais la firme estime qu'il s'agit de la meilleure ANC du marché.

La meilleure réduction de bruit ?

Après des semaines de fuites et de rumeurs, les Huawei FreeBuds Pro sont officiels. Comme l'an dernier avec les FreeBuds 3, Huawei a intégré la réduction de bruit active à ses écouteurs. Mais cette fois, le système serait si performant qu'il serait meilleur que celui de Bose ou de Sony et ses XM3.

En plus des deux microphones qui bloquent jusqu'à 40 décibels, les nouveaux accessoires de Huawei sont doté du système « dynamic noise cancellation » qui adapte la réduction aux bruits environnants. De quoi maximiser l'autonomie et le confort audio. On compte trois modes manuels en plus du mode auto, ainsi qu'un mode transparence, comme chez Apple. Les appels sont quant à eux bichonnés avec trois microphones et la conduction osseuse.

Du côté du son lui-même, Huawei a équipé ses FreeBuds Pro de transducteurs de 11 mm de diamètre ainsi que d’un système de stabilisation audio mécanique censé éviter les vibrations. On trouve, comme chez le concurrent numéro un, trois embouts, un système de test pour trouver le bon accord et un appairage facilité en Bluetooth 5.2. Les captures sur le site de Huawei laissent croire à une copie parfaite.



Enfin, comme sur les AirPods Pro, les FreeBuds Pro se pilotent à la tige avec des pincements qui permettent de changer le mode de réduction mais aussi changer le volume sonore en glissant (ce que ne propose pas la firme à la pomme). Le reste est classique avec un clic pour arrêter / reprendre, un double pour avancer et un triple pour reculer.



L'autonomie est de 4h30 avec réduction et 7h sans. En tout, comptez 30 heures avec le boitier de recharge, largement inspiré par celui des AirPods. Une version avec cordon existe aussi, les FreeLac Pro.

Les Huawei FreeBuds Pro seront lancés en France, mais on ne connait ni la date ni le prix. Seuls les trois coloris ont été communiqués : Carbon Black, Ceramic White et Silver Frost.