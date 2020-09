Nouveau : les écouteurs Bose QC EarBuds à 279€

Alban Martin

Après la barre de son Smart Soundbar 300 la semaine dernière, Bose sort de nouveaux écouteurs sans fil, les Bose QC EarBuds. Des concurrents sérieux aux AirPods Pro d'Apple affichés au même prix en France : 279€.

Nouveaux écouteurs Bose QC EarBuds pour concurrencer les AirPods Pro

Le son Bose

Après une vidéo en fuite, Bose était obligé de révéler ses écouteurs QuietComfort Earbuds, une paire véritablement sans fil débordant de fonctionnalités. Plus chers que les AirPods Pro vendus 249$ outre-Atlantique, les Bose QC EarBuds sont dotés d'une fonction de réduction active du bruit, du Bluetooth, d'une conception résistante à la transpiration et aux intempéries, ainsi qu'un son "Bose". Oui, c'est quand même le coeur de métier de la marque américaine qui promet ici un son réaliste.



L'emballage acoustique à l'intérieur de ces écouteurs est capable de produire des notes graves profondes et un son passionnant et réaliste, peu importe le volume sonore que vous aimez écouter. Alors que les concurrents oublient les basses à faible volume, Bose a inclus sa technologie Active EQ qui amplifie automatiquement les bonnes fréquences selon le volume.



Pour vous isoler, il existe différents niveaux de suppression du bruit, à la fois actifs et passifs. Et les écouteurs offrent la possibilité de modifier rapidement votre niveau de suppression du bruit à la volée, en fonction de votre situation.

Commandes tactiles

Les écouteurs QuietComfort sont dotés de commandes tactiles sur les deux écouteurs. Si vous appuyez longuement sur l'écouteur gauche, par exemple, vous pouvez appeler un raccourci que vous avez défini dans l'application Bose Music. Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche pour faire défiler les options de suppression du bruit. Appuyez deux fois sur l'écouteur droit pour lire ou mettre en pause votre contenu multimédia, ou répondre ou mettre fin à un appel. Un appui long activera l'assistant numérique sur votre smartphone ou refusera un appel entrant.

Autonomie

L'autonomie de la batterie peut atteindre six heures sur une seule charge, et il faut environ deux heures pour charger complètement les écouteurs QuietComfort Earbuds. Mais vous pouvez obtenir environ deux heures d'écoute avec seulement 15 minutes de charge, ce qui devrait suffire pour les plus pressés. Le boîtier de la batterie peut être chargé via un câble USB-C ou par un chargeur sans fil certifié Qi. Il permet d'avoir 12 heures d'autonomie en tout. Loin des 24 heures d'Apple.

Prix

Comme mentionné ci-dessus, les écouteurs QuietComfort sont affichés à 279€ en France, soit le même tarif qu'aux USA (comme quoi, c'est possible). Ils sont disponibles en pré-commande sur le site Web de la société dès maintenant en couleurs Triple Black ou Soapstone.