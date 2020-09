UFC-Que Choisir accuse Samsung de mentir sur les conditions de travail de ses employés

Nouveau dépôt de plainte de la célèbre association de défenses des droits du consommateur. L'UFC-Que Choisir vient de dénoncer devant le tribunal judiciaire de Paris les conditions de travail inacceptable des employés de Samsung en Chine. La plainte vise Samsung Electronic France et Samsung Electronic Co.

Une communication qui ne correspond pas à la réalité

Ce n'est pas la première fois que Samsung est visé par ce type de plainte. L'association française vient en remettre une couche suite à la communication insupportable du géant sud-coréen autour des conditions de travail dans ses usines en Chine.

En effet, Samsung est accusé de mentir aux consommateurs en affirmant pratiquer une politique sociale respectueuse, équitable et remplie de bienveillance ! Une image que voudrait à tout prix porter Samsung dans l'esprit de ses clients.

Cependant, la réalité des choses serait bien différente, puisqu'énormément de salariés sous l'entité Samsung ou des partenaires de production de la marque vivent un véritable cauchemar au quotidien avec des conditions de travail inadmissible et des pressions constantes. Des faits dont serait au courant le siège de Samsung, mais qui seraient volontairement ignorés.

UFC-Que Choisir s'attaque donc à la communication de l'entreprise qui véhicule une information erronée et portant à confusion après du consommateur. Pour l'association, Samsung doit dire la vérité et assumer ce que l'entreprise fait subir quotidiennement à des milliers d'employés qui se battent chaque jour pour assembler ses produits.

Voici un extrait de la communication sur le site de l'association :

Travail d’enfants dans des mines de cobalt en République démocratique du Congo, cadences de travail infernales en Chine et soupçons de travaux forcés d’une minorité ethnique, exposition de salariés à des produits chimiques toxiques en Corée du Sud… Voilà les constats accablants d’ONG et de journalistes qui épinglent fréquemment les fournisseurs de Samsung sur les conditions de travail inhumaines de leurs ouvriers. Cette réalité est aux antipodes de la « vision » de la société et des valeurs que Samsung affiche sur son site internet à destination des consommateurs français et dans lequel le géant de l’électronique affirme défendre un « management responsable » incluant l’ensemble de sa chaîne logistique.



Une autre affaire (qui date de 2013) est également évoquée dans la plainte, elle concerne la fuite d'acide hydrofluorique (un poison mortel) sur un site de fabrication de puces électriques de Samsung en Corée du Sud. Cet incident avait causé la mort d'un salarié et blessé quatre autres personnes qui travaillaient sur le lieu de l'incident.

Pour l'UFC-Que Choisir il y a un : "décalage entre les valeurs affichées par ses filiales et les conditions de travail au sein de la chaîne logistique".

À travers cette plainte, l'association française ne s'attend pas que tout change du jour au lendemain et que les employés retrouvent des conditions de travail comme elles devraient l'être. Ce que demande l'UFC-Que Choisir 'est que Samsung cesse immédiatement cette communication "positive" alors que la réalité ne correspond pas du tout à ce que l'entreprise affirme.

