Roller Champions : le free-to-play débarquera en 2021 sur mobiles et consoles

Il y a 5 heures (Màj il y a 37 min)

Corentin Ruffin

Nombreux ont été les joueurs qui avaient été séduits par Roller Champions en juin 2019, lors de sa sortie en bêta. La belle nouvelle, c'est qu'Ubisoft a révélé que le jeu sortirait début 2021, sous forme de free-to-play.



Si vous êtes passé à côté, on parle d'un jeu compétitif multijoueur dans lequel les joueurs s'affrontent dans des arènes au travers d'un parfait mélange entre rollers, hockey et handball...



Regardez le trailer vidéo du jeu :

Roller Champions disponible officiellement début 2021

Entrez dans l'arène et participez à des matchs frénétiques en 3v3 pour établir votre légende ! Patinez sur les murs pour éviter vos adversaires et taclez-les pour récupérer la balle. Améliorez vos compétences pour devenir un vrai champion, c'est votre destinée !

Le jeu de sport free-to-play qui a fait sensation lors de sa bêta va donc débarquer début 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android et iOS.



Préparez-vous donc à faire équipe avec vos amis et affronter d'autres joueurs dans des matchs de folie en 3 contre 3. De nouveaux modes de jeu seront également de la partie, mais également de nouveaux mouvements techniques.



Si vous voulez plus d'informations sur Roller Champions, allez faire un tour sur le site officiel : https://roller-champions.ubisoft.com/game/fr-fr/