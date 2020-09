Un bug permet de recharger sa voiture gratuitement sur une borne Tesla

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Les dernières bornes de recharge "Tesla V3" installées en Allemagne permettent de charger toutes les voitures électriques compatibles CCS2 et donc pas seulement les Tesla. Il s'agit bien évidemment d'un bug qui va surement être résolu au plus vite par Tesla.

Un bug qui ne devrait pas tarder à être réparé

Selon la chaîne EV et la société de location Nextmove, les "superchargeurs V3" ont une sorte de bug dans leur séquence d'autorisation et commencent à charger n'importe quelle voiture électrique connectée.



Certaines sources disent même que les "superchargeurs V2", équipés de prises CCS2, peuvent également charger d'autres véhicules électriques.



Pour rappel, ces chargeurs, comme leur nom l'indique, ne devraient fonctionner uniquement avec les voitures Tesla car Tesla n'a pas encore conclu de partenariat avec d'autres marques pour rendre la supercharge accessible à d'autres véhicules électriques.



On se retrouve donc dans une situation assez drôle, où n'importe qui peut charger gratuitement sa voiture électrique sur une borne Tesla, tandis qu'un possesseur d'une Tesla Model 3 doit quant à lui payer. Nous supposons que la division informatique à reçu l'ordre de résoudre le problème le plus rapidement possible.



Voici la vidéo qui montre ce bug en question :