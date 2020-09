Un rendu des AirTags d'Apple signé Prosser

Il y a 2 heures

Alban Martin

Le One More Thing du keynote de demain serait vraisemblablement constitué des AirTags, les petits accessoires dont on parle depuis plus d'un an. Pour concurrencer Tile et ses traqueurs connectés, Apple pourrait lancer une gamme de produits à attacher à ses affaires afin de les retrouver en cas de perte ou de vol. Et Jon Prosser vient de proposer un rendu 3D ainsi que quelques informations.

Les AirTags présentés demain ?

Et si la vedette du keynote de demain s'appelait AirTag ? Le leaker Jon Prosser en est convaincu et nous annonce que le projet au nom de code B389 sera lancé en blanc avec un dos métal poli et un logo Apple. Pour se faire une idée de l'accessoire, il a carrément réalisé un rendu 3D avec @CConceptCreator.



Prosser affirme même qu'il a le produit final entre les mains mais que pour protéger ses sources, il a eu recours à un concepteur 3D.

Apple AirTags (codename: B389)



- White front (no logo) CLEAN!

- Polished metal back

- Apple logo on back



3D render made by the AMAZING @CConceptCreator.



Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMO — Jon Prosser (@jon_prosser) September 14, 2020

Initialement, les AirTags étaient prévus pour le mois de mars en même temps que le nouvel iPhone SE 2020. Mais le Covid-19 étant passé par là, Apple n'a pas eu d'autre choix que de repousser l'annonce officielle. Et entre temps, nous avons eu plusieurs indices de leur existence dans iOS 13 puis iOS 14 et même sur une vidéo d'assistance d'Apple sur Youtube.



Enfin, les AirTags seront géolocalisés dans l'app Localiser.