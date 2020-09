La puce U1 Ultra WideBand arrive dans tous les produits Apple

Il y a 49 min

Alban Martin

Réagir

Si vous aviez suivi l'annonce des iPhone 11 l'an dernier, vous savez qu'Apple y a ajouté une puce U1 à technologie UWB (Ultra Wideband). Depuis, à part la possibilité d'utiliser AirDrop en pointant un iPhone 11 vers un autre, cette nouveauté n'a pas été d'une grande utilité. En fait, depuis un an, nous attendons les fameux AirTags, les petits traqueurs qui seront (normalement) dévoilés ce soir lors du keynote. En effet, la puce U1 qui permet une géolocalisation fine et précise en intérieur va faciliter la recherche de nos objets couplés à un AirTag. Et Jon Prosser a indiqué cette nuit qu'une ribambelle de produits Apple arrivent avec cette petite puce.

Tous les nouveaux produits d'Apple intègreront un AirTag

Pour faire simple, tous les produits à venir du côté d'Apple seront équipés d'une puce U1 à ultra large bande. En effet, le leaker, qui a d'ailleurs publié des images des AirTags hier, explique que, si les traqueurs seront les premiers à profiter de la puce U1 après les iPhone 11, d'autres produits vont rapidement intégrer cette technologie. En fait, tous les nouveaux appareils et accessoires de la marque en seront équipés.



La liste des produits Apple qui recevront une puce U1 est la suivante :

AirTags

Apple Watch Series 6

Apple Watch Pro (une nouveauté ?)

HomePod Mini

AirPods Studio (le casque à venir)

AirPods Pro 2

AirPods 3

iPad Pro 2021

Apple TV 4K 2020

Mac Apple Silicon

iPhone 12 (évidemment).

Concrètement, Apple veut que l'on puisse retrouver tous ses appareils facilement, avec un AirTag intégré. Pratique et rassurant en cas de perte ou de vol.



Qu'en pensez-vous ?