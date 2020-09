Et si Apple préparait un bracelet de fitness avec écran Micro-LED ?

Il y a 19 min (Màj il y a 9 min)

Corentin Ruffin

Hier, Apple présentait la nouvelle version de sa montre, la Apple Watch Series 6 : en parallèle, la firme a mis en avant son nouveau service Fitness+.



La Pomme a ainsi confirmé son désir d'aller toujours plus loin dans la santé et dans le sport, permettant d'avoir accès à de nombreux exercices en vidéo, fonctionnant de pair avec la montre.



Avec un tel désir de marquer le marché, on peut penser qu'Apple lancera d'autres produits autour du sport : et un brevet, récemment publié, fait part d'un bracelet de fitness avec écran Micro-LED.

Apple pourrait proposer un bracelet de fitness avec écran Micro-LED

Aujourd'hui, nous apprenons qu'un nouveau brevet technique d'Apple vient d'être validé par l’USPTO (United States Patent and Trademark Office's).



Ainsi, on peut y voir l'utilisation d'un écran Micro-LED dans un Mac, un iPad, mais également un bracelet de fitness... Ainsi, le gadget, plus léger, s'allierait parfaitement avec le nouveau service Fitness+ et toutes les applications sportives.



Bien sûr, ce projet n'est pas d'actualité, puisque Apple va d'abord progressivement proposer du mini-LED avant d'avoir assez de ressources pour proposer du Micro-LED.



Il faut dire que la technologie est difficile à mettre en place, mais offre une belle densité et une luminosité maximale.



