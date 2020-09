La manette Razer Kishi est disponible sur Apple Store

Présentée au CES 2020, la dernière manette pour les joueurs mobiles de Razer est désormais disponible sur iOS. Kishi avait d'abord été lancée sur Android en juin dernier, avant donc de débarquer du côté de l'Apple Store en ce lendemain de keynote. Il s'agit de transformer un iPhone en Nintendo Switch.

Kishi : Conçue spécialement pour l'iPhone

Les amateurs de consoles portables telles que la GameGear, la PSP, la 3DS ou la Switch vont certainement s'intéresser à la Kishi de Razer qui apporte un confort inégalé en transformant un Android ou un iPhone en Switch.



Nous l'avions découverte en janvier dernier, la Kishi est désormais disponible en version USB-C pour Android et désormais avec un port Lighting pour l'iPhone.

Une manette pliable très pratique pour les joueurs mobiles

La Kishi veut faciliter la vie des joueurs mobiles en déplacement. Razer a bien insisté auprès de ses ingénieurs pour que la manette ne vous prenne pas trop de place lorsque vous l'emportez avec vous, avec un système pliable très pratique.



On retrouve sur la Kishi 2 joysticks, une croix directionnelle ainsi que les touches Y, B, A et X qu'on retrouve sur une manette Xbox. Sans oublier deux gâchettes en haut. De plus, grâce à la connexion physique, Razer annonce une latence hyper faible et la possibilité de charger son téléphone en jouant grâce à un port externe à la manette.

La Razer Kishi est une manette de qualité supérieure compatible avec de nombreux modèles d’iPhone, conçue pour vous faire vivre une expérience de jeu vidéo sur mobile comparable à un jeu sur console. Son design ergonomique semblable à celui d’une manette de console vous offre une bonne prise en main et comporte des joysticks analogiques cliquables pour plus de précision et un retour tactile.

Si vous êtes intéressés, la Kishi est en vente au prix de 109€ sur :

Points forts :

La connexion directe avec le port Lightning permet une latence ultra-faible et offre une expérience fluide.

Parfaitement compatible avec la plupart des modèles d’iPhone.

Design ergonomique semblable à celui d’une manette de console offrant une prise en main facile et confortable.

Joysticks analogiques cliquables pour plus de précision et un retour tactile.

Port Lightning permettant de recharger votre appareil connecté à la manette.



Contenu du coffret :

Manette de jeu Razer Kishi

Embouts antidérapants en caoutchouc amovibles (deux paires)

Brochure d’informations sur le produit

Dimensions :