Pour motiver les américains à aller voter, Lyft va offrir des réductions

Le mardi 3 novembre, tous les Américains seront appelés à se rendre aux urnes. La question à laquelle il faudra répondre : faut-il continuer avec Donald Trump l'actuel résident de la Maison-Blanche ou passer le flambeau au démocrate Joe Biden. Alors que les États-Unis s'attendent à un taux d'abstention assez important, des entreprises comme Lyft comptent bien motiver les Américains à se déplacer !

Lyft va offrir des réductions

Parce que voter c'est important, Lyft a décidé d'agir pour accompagner les Américains aux bureaux de vote avec des prix très réduits.

Le célèbre VTC concurrent d'Uber s'est engagé à proposer des réductions allant jusqu'à 50% pour les trajets d'une adresse vers un bureau de vote, le geste ira jusqu'à 10 dollars de réduction. La bonne nouvelle c'est que les vélos et scooters mis à disposition par Lyft dans les grandes villes seront également concernés par l'offre.

Pour aller encore plus loin dans sa démarche, Lyft a également informé qu'elle travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif pour offrir des trajets gratuits (ou avec des réductions plus élevées que 50%) à une catégorie de personne isolée des transports en commun et sans voiture.

Plusieurs partenaires figurent sur la liste comme la fédération nationale des aveugles et des étudiants vétérans d'Amérique ou encore l'association "More Than A Vote".

