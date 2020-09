Le procès avec Epic Games ? Pour Apple, c'est juste un coup de pub !

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Le procès Apple VS Epic Games ne cesse d'être commenté sur les réseaux sociaux et d'après la récente déclaration de la firme de Cupertino, tout cela serait voulu par le créateur de Fortnite. À travers des déclarations et des statistiques, Apple apporte la preuve que Epic Games cherche essentiellement le buzz avec ce procès !

La plainte contre Apple, juste un coup de publicité ?

Il est rare que des affaires judiciaires soient autant médiatisé que celle d'Apple contre Epic Games. En effet, la société éditrice de Fortnite a déposé plainte contre la firme de Cupertino pour se plaindre d'un abus de position dominante et des règles injustes envers les développeurs iOS et iPadOS.

Pour Apple, toute cette affaire n'est qu'un coup de publicité désespéré pour relancer le jeu Fortnite qui est en fort déclin par rapport à l'année dernière. Epic Games serait très loin des statistiques de son premier chapitre et rencontrerait des difficultés pour recruter de nouveaux joueurs !

Du coup, chez Epic on aurait décidé de s'en prendre à Apple pour créer le buzz et faire la Une de tous les médias qui s'empressent de relayer le procès dès qu'une nouvelle information surgit.

Aujourd'hui, le média The Verge a repéré dans la motion d'opposition mise en ligne ce matin cet extrait :

Pour des raisons n'ayant rien à voir avec les affirmations d'Epic contre Apple, la popularité de Fortnite est en déclin. En juillet 2020, l'intérêt pour Fortnite avait diminué de près de 70% par rapport à octobre 2019. Ce procès (et les gros titres qu'il a générés en première page) semble faire partie d'une campagne de marketing conçue pour redynamiser l'intérêt pour Fortnite.

Si Epic craignait vraiment de subir un préjudice à sa réputation en raison de ce différend, elle ne s'engagerait pas dans ces efforts élaborés pour en faire la publicité. De toutes les apparences (y compris la campagne #freefortnite), Epic pense que sa conduite ici engendrera de la bonne volonté, renforcera sa réputation et conduira les utilisateurs vers Fortnite, et non l'inverse. Ce n’est pas un mal.

De récentes déclarations provenant du site Buy Shares avaient expliqué que Epic Games perdait environ 26 millions de dollars par mois et que la société éditrice de Fortnite avait perdu sa plus grosse part de revenus.

Pour Apple qui a accès aux revenus que gagnait Epic Games sur l'App Store, c'est complètement faux. La firme de Cupertino affirme que Epic gagnait bien sur sa boutique d'applications, mais était loin d'avoir les mêmes revenus que sur les autres plateformes comme Windows, PlayStation ou encore Xbox.

Cette rumeur qui affirme que Apple coupe Epic de la majorité de ses revenus est fausse et essaie de faire passer l'éditeur comme la victime dans l'histoire.

Apple compte bien ne pas changer sa position

Epic Games a demandé à la justice d'obliger Apple à accepter de nouveau le jeu Fortnite sur l'App Store. Pour la firme de Cupertino, cela est absurde, surtout qu'aucune interdiction de revenir sur l'App Store n'a été faite, la seule chose que demande Apple c'est que Epic Games retire le paiement direct de Fortnite et repasse à nouveau par la commission de 30%. Si Epic accepte, tout reviendra comme avant. Malheureusement, les avocats d'Epic Games ont déjà dit à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas revenir dans un contrat anticoncurrentiel.

Apple ne comprend pas d'où est venue l'idée à Epic Games d'obliger la réintégration de Fortnite sur l'App Store par la voie de la justice, l'entreprise explique :

Epic a allumé un incendie et a versé de l'essence dessus, et demande maintenant à la Cour une aide d'urgence pour l'éteindre, même si Epic peut le faire elle-même en un instant en adhérant simplement aux conditions contractuelles qui ont régi avec profit sa relation avec Apple pour années. Notre Cour avait raison lorsqu'elle avait précédemment statué que «les blessures auto-infligées ne sont pas des blessures irréparables».

Le 28 septembre 2020 aura lieu l'audience qui déterminera si Apple devra accueillir à nouveau Fortnite sur l'App Store avec le paiement direct. Apple demande également à la justice le remboursement des revenus générés par le paiement direct, puisque comme la commission de 30% n'a pas été respectée, Epic a fraudé le contrat signé et a volontairement "volé" la part des bénéfices qui était normalement réservée à Apple.

La suite de l'épisode dans une semaine et demie !