Bose commercialise la version gaming du QuietComfort 35 II

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

On ne présente plus Bose, tant la réputation de la firme américaine est énorme dans le monde grâce à ses produits audio de haute qualité.



Et ces derniers viennent de franchir une nouvelle étape : celle du jeu vidéo, en commercialisant un nouveau casque à destination des gamers.



En effet, comme nous l'annoncions quelques mois en arrière, il se murmurait que le constructeur travaille sur une adaptation de son QuietComfort 35 II.

Le casque QuietComfort 35 II version gaming

Sorti en 2017, le QuietComfort 35 II est rapidement devenu un incontournable sur le marché des casques audio, et continu à afficher de belles ventes. Depuis, il s'est fait remplacer par un certain Headphones 700, mais il va continuer d'exister au travers d'une alternative.



En effet, depuis hier, la firme américaine propose une version gaming de son casque, avec toujours la suppression du bruit de point, une qualité impressionnante et la compatibilité avec les assistants vocaux (Amazon et Google).



Comme prévu, il embarque un micro amovible et laisse le choix entre le Bluetooth et un système filaire. Il offre ainsi jusqu'à 40 heures d'autonomie en mode de jeu filaire et jusqu'à 20 heures en mode de vie sans fil. Il est compatible avec la charge rapide qui, en 15 minutes, offre jusqu'à 5 heures de plus pour les jeux filaires et jusqu'à 2,5 heures de plus en mode de vie sans fil.



Le casque est disponible sur le store officiel américain, sans savoir si celui-ci sera disponible un jour en Europe...