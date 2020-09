Les premiers tests et avis sur l'Apple Watch 6

Alexandre Godard

Les premiers tests de l’Apple Watch 6 commencent à sortir sur internet, malgré un délai très court entre l'annonce et le lancement. Les médias ont eu la montre pendant un ou deux jours maximum, contre une semaine les années précédentes. Même si ce sont pour la plupart des tests forcément "rapides", on en apprend déjà plus au sujet du nouveau capteur qui mesure l'oxygène dans le sang.

Le nouveau capteur d'oxygène est-il à la hauteur ?

Commençons d'abord par le site Gizmodo, qui nous donne leur avis. Selon eux, le nouvel écran 2.5 fois plus lumineux que l'ancien modèle est bel et bien une réussite. Ils confirment que c'est logiquement en extérieur où l'on ressent le plus la différence :

Le fait de lever le bras pour activer l’écran n’est pas très intuitif quand on fait du sport, mais avec l’écran plus lumineux, je pourrais facilement voir mon rythme cardiaque et mes calories brûlées pendant un cours de danse tonique.



La grande nouveauté de cette année est bien évidemment ce fameux capteur qui mesure le taux d'oxygène dans le sang. D'après le site Engadget, le capteur est décevant pour le moment. Il leur a apparemment fallu s'y reprendre à 7 reprises pour que le placement de la montre soit considéré comme bon par l'application et donc qu'elle accepte de lancer le test. D'après eux, ce problème pourrait juste être lié au nouveau bracelet "Solo Loop" proposé par Apple lors du test mais cela reste à confirmer.

© Tom's Guide



Même son de cloche chez The Verge et Tom's Guide, qui ont eux aussi rencontrer des problèmes avec ce nouveau capteur. Il faut tout de même noter que le site CNN a fait une comparaison entre les résultats obtenus entre l'Apple Watch Series 6 et un appareil spécialisé dans le calcul de cette donnée et au final, les résultats sont souvent identiques, ce qui prouve la fiabilité du capteur d'Apple.



On peut donc noter que pour l'instant, le capteur annonce des donnés précises (encore heureux) mais que le positionnement de la montre est encore à perfectionner pour que le capteur se lance à tous les coups.



En conclusion, si vous avez une Apple Watch 5, la Series 6 n'apportera que l'oxymètre. Pour les autres, c'est un excellent compagnon.



