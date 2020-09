watchOS 7 : Comment partager un cadran personnalisé ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Vous venez d'installer watchOS 7 et vous êtes en train de découvrir toutes les fonctionnalités géniales de cette nouvelle mise à jour ? Nous allons vous faire découvrir quelque chose de fantastique. Saviez-vous qu'il est possible de partager des cadrans personnalisés ? En plus, Apple a vraiment simplifié les choses...

Partagez vos cadrans d'Apple Watch

L'une des principales nouveautés de watchOS 7 et d'iOS 14, c'est la possibilité d'envoyer vos cadrans via iMessage, mail, lien ou encore via AirDrop comme si vous envoyiez une photo ou une vidéo !

Depuis l'Apple Watch ou depuis l'application "Watch" sur votre iPhone, vous pouvez facilement personnaliser le cadran (en y modifiant la couleur, le personnage, les complications...) et l'envoyer grâce à un bouton partage qui se situe en haut à droite de votre écran.



Le principe est très simple, il suffit de suivre ce chemin :

Rendez-vous dans l'app "Watch" de votre iPhone puis dans "Cadran" qui se situe au milieu en bas de l'écran. Vous pourrez après choisir le destinataire et par quelle application vous souhaitez partager votre cadran.

Le procédé est exactement le même que si vous souhaitiez partager n'importe quel contenu présent sur votre iPhone.

Partager votre cadran aussi depuis l'Apple Watch

La bonne nouvelle c'est que vous pouvez aussi partager votre cadran préféré depuis votre Apple Watch. Le chemin est tout aussi simple, il suffit de faire un appui long sur le cadran que vous souhaitez envoyer et vous aurez deux choix en bas :

Modifier le cadran

Partager le cadran

L'icône de partage sera identique à celle qu'on connait déjà sur l'iPhone. Elle représente un carré avec une flèche qui pointe vers le haut. Le partage via l'Apple Watch est ultra limité, vous pourrez envoyer le cadran à un proche, uniquement par l'application "Messages". Un message prérempli avec le cadran apparaitra, il vous suffira juste d'ajouter le nom du destinataire et un message personnalisé.

Ça se passe comment chez le destinataire ?

Vous venez d'envoyer un cadran chez un ami et vous savez que celui-ci va ne pas savoir comment ajouter le cadran reçu...

Rassurez-vous, même un enfant de 5 ans pourrait y arriver. Voici ce que verra votre destinataire :

Dans cet exemple c'est Medhi qui m'a envoyé son super cadran qu'il a personnalisé. Comme vous pouvez le voir, je reçois une notification classique qui m'indique que j'ai reçu un message. Une fois que j'ouvre ce message, je tombe sur un lien. Je clique dessus et instantanément je suis redirigé vers l'application "Watch" de mon iPhone. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est d'appuyer sur le bouton "Ajouter à Mes cadrans".



Apple a vraiment simplifié les choses le plus possible ! Pour profiter du partage des cadrans, il faut mettre à jour votre iPhone, mais surtout votre Apple Watch.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, nous trouvons que c'est une fonctionnalité très bien pensée. Le seul regret c'est que Apple n'y ait pas pensé avant !