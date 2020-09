L'Apple Store en ligne indien ouvre le 23 septembre

Medhi Naitmazi

Comme attendu, la Pomme vient d’annoncer un grand changement du côté de l'Inde avec l’arrivée de l'Apple Store en ligne dans le pays la semaine prochaine. Cela fait suite à de nombreux investissements locaux de la part d’Apple qui doit produire sur le sol indien pour vendre directement ses produits.

Enfin l'Apple Store en ligne en Inde ?

L’annonce de Apple Store en ligne indien précise que le lancement se fera le 23 septembre prochain.

Avec l’Apple Store en ligne, Apple peut enfin vendre et contacter directement ses clients. Jusqu’à présent, elle devait passer par les revendeurs locaux.



Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple en charge des Apple Store a déclaré :

Nous sommes fiers de nous développer en Inde et nous voulons faire tout notre possible pour soutenir nos clients et leurs communautés.

Nous savons que nos utilisateurs comptent sur la technologie pour rester connectés, apprendre et exploiter leur créativité. En mettant en place l’Apple Store en ligne en Inde, nous offrons à nos clients le meilleur d’Apple en cette période importante.

Outre le fait que les indiens puissent commander directement sur le site de la firme, ils pourront aussi acheter des Mac sur-mesure, mais aussi des options de financement sur les produits et un système de reprise. Sans oublier les offres étudiantes et les sessions Today at Apple à partir d’octobre.

Un lancement en ligne qui précède l'ouverture de magasins physiques, à commencer par Mumbai en 2021. Apple aurait déjà repéré un emplacement pour son deuxième magasin en Inde, situé à Bangalore, près de Minsk Square.



Voilà qui ouvre un marché de plus 1,3 milliard d'habitants.