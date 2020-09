Soccer Manager 2021 est de sortie sur iOS et Android

Soccer Manager 2021 est, comme prévu, le premier à fouler la pelouse virtuelle cette année. Se plaçant en concurrent direct des Football Manager et autre Top Eleven par exemple, Soccer Manager arrive pour une sixième année consécutive. Le titre du studio du même nom a en effet débuté en 2015 sur iOS et Android.



Regardez le trailer vidéo de la mouture 2021 :

Soccer Manager 2021 : de la gestion fine sur mobile

Si les championnats ont démarré en retard, du côté des jeux vidéo, on est dans les temps. Soccer Manager est le premier à s'y mettre pour les fans de jeux de gestion. Comme tout bon entraineur, vous êtes à la tête d'une équipe qu'il faut mener à la gloire. Partir de rien ou reprendre un collectif mal en point, c'est à vous de choisir. Ensuite, pas de révolution cette année, vous avez toujours à gérer les différents aspects du club, sportifs et extra-sportifs, comme les recrutements, les entrainements, les installations du club et les matchs. Du côté du moteur graphique, pas de surprise non plus, c'est de la 3D pour les matchs (sans prétention) et des menus clairs et complets en dehors. Mais les développeurs ont fait évoluer plusieurs éléments clés cette année.



Les nouveautés de Soccer Manager 21 sur iOS et Android

En effet, on retrouve quelques modifications bienvenues dans SM21. Premièrement, laa fonctionnalité la plus importante du nouvel opus est le développement du joueur. Dans le développement des joueurs, vous pourrez suivre l'évolution de vos joueurs, quel est leur potentiel et quand vos joueurs commencent-ils à décliner. Pratique pour anticiper l'avenir et une éventuelle revente par exemple.



Autre nouveauté importante, les transferts. Les contrats sont plus détaillés et complets, les phases de négociations sont toujours plus tendues et les prêts ont été améliorés. Par contre, pas un mot sur les échanges de joueurs, dommage.



Voici, en vrac, les autres nouveautés :

Des améliorations sur les finances avec notamment de vrais sponsors

Nouvelles scènes d'entrée sur le terrain

Nouvelle fonction "goal replay"

Nouvelles compétitions

Nouvelles tactiques personnalisées

Amélioration de la construction de stade et des installations

Voilà qui promet de longues heures sur ce jeu gratuit qui compte évidemment sur les achats intégrés pour gagner un peu d'argent. Ce sont surtout les joueurs les plus pressés qui passeront à la caisse, les plus téméraires pourront progresser sans payer.



Enfin, comptez environ 500 Mo d'espace libre et iOS 10 minimum pour le télécharger sur App Store. Le jeu est également disponible sur Android.

