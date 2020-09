Seulement 5 jours après sa sortie, iOS 14 est installé sur 25% des iPhone et iPad dans le monde

La force d'Apple par rapport à Android a toujours été la rapidité d'adoption des nouvelles mises à jour. La raison principale est la longue liste des appareils éligibles à la nouvelle mise à jour et l'attractivité autour des nouveautés qui sont de plus en plus intéressantes chaque année. Aujourd'hui, une récente étude de Mixpanel dévoile que déjà 25% des iPhone et iPad en circulation dans le monde ont iOS 14 d'installé.

iOS 14 rencontre du succès

Le soir d'une nouvelle mise à jour comme iOS 14, il y a deux profils d'utilisateurs : celui qui va s'empresser de télécharger le nouvel OS et celui qui va attendre d'avoir les premiers retours sur l'autonomie, la fluidité, les performances globales...

Cette année encore, la dernière mise à jour d'iOS a battu tous les records, d'après le cabinet d'analyse mobile Mixpanel, 25% des utilisateurs d'iPhone et d'iPad ont déjà téléchargé la dernière version d'iOS 14 et d'iPadOS 14 alors que celle-ci est disponible depuis moins d'une semaine.

Cette performance que réalise iOS 14 est plus satisfaisante que celle d'iOS 13 à la même période l'année dernière. Il faut dire que ce qui a motivé les utilisateurs à sauter le pas, c'est essentiellement l'intégration des widgets et des diverses améliorations comme les appels en notification, l'application de traduction made in Apple, le Picture-in-Picture...

Toutes ces nouveautés ont su attirer les utilisateurs qui ont d'ailleurs été nombreux à voir les bons retours des personnes en bêta qui partageaient régulièrement leur expérience personnelle sur les réseaux sociaux.

Comment le calcul se réalise ?

On pourrait se demander, comment ce cabinet d'analyse fait pour annoncer une adoption de 25% d'iOS 14 sachant que Apple reste muet à ce sujet et ne donne pas de chiffre officiel ?

Mixpanel a en réalité minutieusement étudié le trafic internet de ces derniers jours. Le cabinet d'analyse s'est intéressé aux visites sur les sites web et sur les applications qui ont installé ses SDK d'analyse mobile. À partir de cela, Mixpanel est dans la capacité de repérer les OS de chaque visiteur.

