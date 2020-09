Apple Store en France : du shopping uniquement sur rendez-vous ?

Par ce message et ce refus de laisser le lecteur entrer dans la boutique, doit-on comprendre qu'Apple cherche à changer sa stratégie ? Le message semble présent sur toutes les pages des Apple Store ouverts en France, mais impossible de valider cette possible nouvelle mesure. De votre côté, avez-vous rencontré une pareille mésaventure récemment ?

Nous sommes ouverts pour le retrait des commandes en ligne, l’assistance au Genius Bar sur rendez-vous, et vos achats sur réservation d’une séance Shopping avec un Spécialiste. Nous avons hâte de reprendre pleinement notre activité dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité.

