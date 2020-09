Apple TV+ commande la nouvelle série "High Desert" produite par Patricia Arquette

Il y a 2 heures

Julien Russo

Apple poursuit sa quête de nouveaux contenus pour ses fidèles abonnés Apple TV+. Si récemment nous avons vu l'arrivée massive de nouvelles séries pour les enfants, aujourd'hui c'est une annonce réservée pour les adultes. Apple vient de commander la nouvelle série "High Desert" produite par Patricia Arquette, lauréate d'un Oscar et nous retrouvons aussi au casting un certain... Ben Stiller !

Prochainement sur Apple TV+

Une nouvelle comédie va arriver dans le catalogue d'Apple TV+, il s'agit de "High Desert" qui mettra en scène Peggy (joué par Patricia Arquette) une "ancienne toxicomane qui décide de prendre un nouveau départ après la mort de sa mère bien-aimée, avec qui elle vivait dans la petite ville désertique de Yucca Valley, en Californie, et prend une décision qui change sa vie devenir enquêteur privé".

Ce nouveau contenu est créé et écrit par Nancy Fichman à qui l'on doit des programmes comme Gracie et Frankie ou encore Damages. Elle sera accompagnée de Katie Ford et Jennifer Hoppe qui seront en plus producteurs exécutifs.

Apple explique dans son communiqué que cette comédie est la seconde collaboration issue d'un partenariat avec Arquette et Stiller. Si la firme de Cupertino s'entoure de ces deux personnalités, c'est qu'elle sait que la chance de remporter de prestigieux prix lors des grandes cérémonies comme les Golden Globe ou les Emmy Awards est plus élevée.

D'autres grosses productions comme "Emancipation" avec Will Smith ou encore "Masters of the Air" produit par Steven Spielberg sont en cours de tournage.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.