Epic Games dénie profiter du procès avec Apple pour faire la pub de Fortnite

Il y a 1 heure

Julien Russo

Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre et dans six jours aura lieu une grosse audience dans l'affaire qui oppose Epic Games à Apple. Les accusations ont été nombreuses entre les deux entreprises qui se battent en justice suite à un dépôt de plainte d'Epic vis-à-vis des pratiques anticoncurrentielles de l'App Store.

Epic Games refuse de dire qu'il s'agit d'une campagne marketing

Apple l'a toujours dit depuis le début de l'affaire, si Epic Games conteste les règles de l'App Store aujourd'hui, c'est pour faire le buzz et faire parler de Fortnite qui serait en fort déclin depuis plus d'un an.

Le créateur du célèbre Battle Royale a enfin réagi face à ces accusations et sans surprise, Epic Games conteste fortement les déclarations d'Apple.

Dans un nouveau dépôt avant la grande audience, l'éditeur de Fortnite explique que jamais il n'y avait eu d'intention de se servir de l'affaire contre Apple pour mettre en avant son jeu dans les médias.

De plus, la firme de Cupertino avait affirmé que la baisse d'intérêt vis-à-vis de Fortnite avait chuté de 70% en juillet 2020 par rapport à octobre de l'année dernière.

Pour Epic Games cette statistique est évidemment fausse, l'entreprise qui a accès aux vrais chiffres affirme que les données que s'est servies Apple proviennent de Google Trends et n'ont aucune valeur pour affirmer de tel propos. D'après le PDG d'Epic Tim Sweeney, la tendance serait même à la hausse avec 39% de joueurs au quotidien en plus.

Dans son dépôt, Epic Games demande au juge de changer sa vision de ce qu'est un "smartphone". Apple avait déclaré ne pas être "monopoliste" et avait comparé l'App Store à des magasins numériques qu'on retrouve sur un ordinateur ou une console de jeux. L'entreprise avait expliqué que partout les règles sont les mêmes en ce qui concerne les ventes et les écosystèmes logiciels de Sony et Microsoft.

À cette déclaration Epic déclare :

Cette affirmation est contraire aux principes antitrust de base et au bon sens : une PlayStation de Sony ne tient pas dans la poche, mais un smartphone oui.

Epic joue également sur le fait que de nombreux développeurs depuis le début de l'App Store ont demandé à avoir des modes de paiement tiers, que cela ne passe plus obligatoirement par Apple. À la fois pour faire des économies sur la commission des 30% et permettre aux utilisateurs une diversité des modes de paiement (comme payé avec sa CB, PayPal, son compte Amazon...). Epic Games à demandé à la Cour d'ignorer les déclarations d'Apple à ce sujet qui affirment que cela n'est pas possible et que les paiements d'applications ou des achats-in-app sont un "aspect indissociable de l'App Store".

Pour apporter la preuve qu'il y a un vrai malaise par rapport à cela, Epic Games a ressorti un vieux communiqué d'Apple qui déclarait avoir supprimé au moins 2000 comptes de développeurs suite à des conflits sur les modes de paiement.



Pour montrer à la Cour qu'il est possible de faire les choses différemment et de façon plus respectueuse envers les développeurs, Epic rappelle que son Epic Games Store fonctionne de façon complètement différente de l'App Store. L'entreprise explique :

Le magasin de jeux Epic offre aux développeurs un choix qu'Apple n'a pas : ils peuvent utiliser notre système de paiements pour les achats in-app, ou ils peuvent utiliser un autre système de paiement et ne rien payer à Epic

Autre accusation d'Apple envers Epic qui serait "fausse" c'est la campagne publicitaire qu'a effectué la firme de Cupertino à Times Square et LA Live. Sur les écrans on pouvait voir le jeu Fortnite avec plusieurs personnages, cependant Epic Games déclare qu'il ne s'agissait pas d'une promotion de son jeu, mais plutôt d'une promotion de la playlist du DJ Marshmello sur Apple Music.



