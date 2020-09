TSMC : Apple est son client exclusif pour la gravure en 5 nm

On le sait, TSMC sera une nouvelle fois le partenaire exclusif dans le cadre de la puce Apple A14, présenté avec l’iPad Air 4 plus tôt dans le mois.



Mais, cette puce, gravée en 5 nm, sera également présente dans la nouvelle gamme d'iPhone 12 que la Pomme devrait dévoiler plus tard dans l'année.



Une demande tellement haute que TSMC consacre sa gravure 5 nm uniquement à Apple.

TSMC grave en 5 nm uniquement pour Apple

Le carnet de commandes de TSMC pour cette année 2020 doit être rempli de dessins de pommes... Avec la mise en place de la gravure en 5 nm, et avec une telle demande de puces A14, la fonderie doit se consacrer uniquement aux demandes d'Apple.



Selon nos confrères de Digitimes, Apple utilisera toutes les capacités de production de TSMC en 5 nm uniquement avec la puce A14 et ses dérivés.



S'il n'y a pas d’accord d’exclusivité avec TSMC, on peut que les 80 millions d’Apple A14 cette année sont suffisants pour occuper la fonderie. Huawei banni, Apple s’en frotte les mains.



