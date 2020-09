WatchOS 7 : voici tous les nouveaux cadrans en vidéo

Il y a 1 heure

Alban Martin

3

Apple a publié une vidéo il y a quelques jours avec les nouveaux cadrans apportés par watchOS 7 sur l'Apple Watch 6, mais aussi sur les Apple Watch 5, Apple Watch 4 et Apple Watch 3. L'occasion de personnaliser un peu plus sa montre avec un tachymètre, des bandes colorés, des personnages horloges, des memojis ou encore un double horaire avec le GMT.



Ces cadrans natifs peuvent être personnalisés et partagés avec vos amis, tout cela depuis watchOS 7. Si vous en voulez plus, rappelons qu'il est même possible de télécharger des cadrans créés par la communauté depuis le web.

Les nouveaux cadrans présentés en détail par Apple

Découvrez les nouveaux cadrans Apple Watch disponibles dans watchOS 7, allant du cadran Chronograph Pro avec tachymètre intégré au cadran Stripes coloré et hautement personnalisable.

Voilà comment Apple présente sa vidéo. Les possibilités sont encore plus nombreuses cette année avec des tonnes de couleurs, de modèles et de complications qui viennent s'ajouter aux propositions de base.



Enfin, voici la vidéo d'Apple qui présente les nouveaux cadrans de watchOS 7 avec la musique «BuDuDuDum» par Emmit Fenn :