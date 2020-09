Les Xbox Series X / S sont en précommande !

Alban Martin

Alors que Sony avait enchainé présentation et précommandes, Microsoft vient seulement de lancer les commandes anticipées pour ses Xbox Series X et Xbox Series S. Nous vous rappelons que le géant de Redmond propose deux consoles distincts à 499€ pour la plus puissante et 299€ pour la moins chère. Sony a également deux PS5 mais seule le lecteur Blu-ray a été supprimé du modèle le plus accessible.

Acheter la XBOX SERIES X

Acheter la XBOX SERIES S



On se rappelle que Microsoft avait du officialiser en urgence ses nouvelles consoles suite à une fuite énorme qui avait tout dévoilé il y a quelques semaines. Plutôt que de faire l'autruche, la firme avait tout déballé dans la journée. Mais Sony qui était en retard sur la communication, l'a coiffé au poteau avec des précommandes lancées jeudi dernier.



Microsoft avait prévu une ouverture commerciale le 22 septembre, et a donc tenu sa promesse.

Xbox Series X ou Series S ?

Nous le savons depuis des mois, la Xbox Series X de Microsoft est la console la plus puissante du marché avec une puissance de calculs de 12 TFlops grâce à un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To doté de la Xbox Velocity Architecture.



Ainsi, les jeux seront affichés en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 fps selon les cas. La Xbox Series S se contente dune puissante près de trois fois intérieure et n'affichera que de la 2K, upscalée en 4K. Dans les deux cas, le ray tracing est de la partie pour rendre bien plus réaliste les jeux d'ombre et de lumière.



En revanche, la Xbox Series X est bien plus imposante à cause d'une ventilation faisant la taille du boîtier afin de refroidir les composants et de délivrer les meilleures performances possibles.



On rappelle enfin que la Series X permet d'avoir une rétrocompatibilité avec les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Un autre avantage indéniable, tout comme le lecteur Blu-ray.