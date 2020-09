Microsoft confirme une équivalence à xCloud sur iOS

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Avant-hier, Microsoft parlait de la venue de son projet xCloud sur nos appareils iOS, freinée par une politique d'Apple de plus en plus strict.



Les responsables promettaient alors qu'en plus d'une disponibilité sur Android, ils feraient tout pour proposer une équivalence sur l'App Store.



Et de nouvelles déclarations provenant du constructeur américain peuvent nous rassurer dans ce sens...

Microsoft l'affirme, le streaming de jeux Xbox sera bientôt possible

En effet, Sean Hollister de The Verge a eu la chance de s'entretenir avec Microsoft, et confirme les tentatives de ce dernier pour une arrivée sur l'App Store :

Une version iOS arrive également - et bien que mon collègue Tom Warren ait initialement suggéré que la fonctionnalité de streaming sur console ne serait probablement pas disponible sur iOS, je suis maintenant prêt à parier que ce sera le cas.



Microsoft me dit maintenant que l'objectif est en fait d'avoir une parité totale entre les applications iOS et Android, et qu'Apple examine déjà la version iOS maintenant.



Et à moins que Microsoft n'essaie de proposer quelque chose de radicalement différent sur iOS de l'application Android existante, je m'attends à ce que la fonctionnalité de streaming de la console passe à travers la revue avec brio.

On pourrait ainsi voir débarquer une forme de Remote Access comme Sony le fait actuellement avec l'app PS4 Remote Play.



Source