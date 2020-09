Epic, Tinder, Spotify, Deezer... tous contre les règles de l'App Store

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Plusieurs sociétés ont créé un groupe pour faire face à la fameuse commission de 30% pratiquée sur l'App Store. Le but de ce mouvement est bien évidemment de s'allier à plusieurs pour faire plier Apple, Epic Games en tête.

Les 30% de commission d'Apple dérangent pas mal de monde

Plusieurs sociétés dont certaines très connues, viennent de créer un "groupe" qui a pour but de s'attaquer à certaines règles de l'App Store, abusives selon eux. Dans ce groupe nommé Coalition for App Fairness, on peut donc retrouver les participants et leurs réclamations sur un site, créer spécialement pour ce mouvement.



Il y a pour l'instant 13 participants :

Basecamp

Blix

Blockchain

Deezer

Epic Games

European Publishers Council

Match (Tinder)

News Media Europe

Prepear

ProtonMail

SkyDemon

Spotify

Tile



Les 3 réclamations principales sont :

Pas de liberté : obligation de passer par l'App Store sur un appareil Apple pour télécharger des applications.

: obligation de passer par l'App Store sur un appareil Apple pour télécharger des applications. Pratiques anticoncurrentielles : Apple se met en avant et copie certaines idées des éditeurs tiers.

: Apple se met en avant et copie certaines idées des éditeurs tiers. Commission de 30% : les développeurs sont obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple au sein de leurs applications et doivent impérativement s’acquitter d'une commission 30% pour Apple.

Le nombre de participants pourrait croître car la "Coalition" se dit prête à accueillir tous ceux qui auraient les mêmes réprimandes à faire sur l'App Store. Epic Games doit donc se sentir soutenu dans la bataille qu'il mène depuis plusieurs semaines contre Apple.