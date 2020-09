Huawei : Un rechargement des smartphones au laser d'ici 2023

Huawei compte devenir la première marque de smartphones à se servir d'une nouvelle technologie qui n'est autre que le rechargement au laser. Plus besoin de brancher votre téléphone ou de le placer à un endroit précis, où qu'il soit chez vous il pourra se recharger. Voyons ensemble les avantages et problèmes actuels concernant cette technologie prometteuse.

Un vrai rechargement sans fil pour les téléphones ?

Malgré tous ses problèmes avec la justice américaine, comme européenne, la marque chinoise continue de développer des technologies pour améliorer ses smartphones. La dernière en date n'est autre que la recharge au laser. Dans un brevet datant de septembre 2019, on découvre comment cette technologie permet de recharger des smartphones mais aussi des drones sans avoir besoin de poser ou brancher ses objets connectés à un endroit précis.

Comment ça marche ?

Pour que cela fonctionne, il faudrait tout d'abord, placer dans une pièce chez vous, un petit objet compact contenant ces fameux faisceaux qui diffusent les lasers. Ensuite, il y aurait bien évidemment le capteur réceptif implanté dans le téléphone pour que la transmission soit assurée. Il paraît même que cela permettrait de recharger plusieurs smartphones en même temps.

Les problèmes à résoudre

Côté problèmes, on peut déjà noter le fait que ces lasers ne doivent pas croiser les yeux des humains tout comme des animaux présents dans le logement. On peut aussi se poser la question sur le fait que cette technologie va peut-être endommager la batterie plus rapidement qu'avec un chargeur filaire classique.



Quoi qu'il en soit, Huawei annonce que cette technologie débarquera d'ici 2022 à 2023. Après le rechargement filaire, la recharge "sans fil" sur une petite "plaque" où l'on pose notre téléphone, le géant chinois compte bien devenir le premier constructeur à utiliser un vrai système de recharge sans fil. On rappellera qu'Apple a également publié des brevets en ce sens.



