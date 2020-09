iOS 14.0.1 est disponible avec correction du bug des widgets et des apps par défaut

Corentin Ruffin

Apple a lancé aujourd'hui la nouvelle mise à jour publique de iOS 14.0.1, une semaine après la version finale d'iOS 14. En effet, ce petit patch vient corriger des petits problèmes rencontrés par certains utilisateurs, notamment au niveau des widgets.



iOS 14.0.1 est disponible au téléchargement

Il est donc possible de télécharger dès à présent la mise à jour iOS 14.0.1 avec des correctifs pour les widgets d'écran d'accueil d'iOS 14, des paramètres d'application par défaut, et plus encore. Le coup des apps par défaut avait été vu rapidement avec Chrome, Gmail, Outlook et autre.



Car oui, on remarque également un correctif pour le widget Apple News qui provoquait l'apparition d'images, ainsi que des corrections de bogues liées à la connectivité WiFi et à l'envoi d'e-mails avec certains fournisseurs de messagerie. De quoi repartir sérieusement sur la personnalisation d’iOS 14.



Voici les notes de version pour iOS 14.0.1 et iPadOS 14.0.1 :

Corrige un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des réglages de navigation et de messagerie par défaut après le redémarrage de votre iPhone.

Résout un problème qui pouvait empêcher l’affichage des aperçus de l’appareil photo sur l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus.

Corrige un problème qui pouvait empêcher la connexion de votre iPhone aux réseaux Wi-Fi.

Résout un problème qui pouvait empêcher l’envoi d’e-mails avec certains fournisseurs de messagerie.

Résout un problème qui pouvait empêcher l’affichage des images dans le widget News.

iOS 14.0.1 est déployé aujourd'hui pour tous les utilisateurs d'iPhone, il suffit de vous rendre dans Réglages puis Mise à jour logicielle.