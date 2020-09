TikTok entre en guerre contre les publicités qui parlent de régimes

Il y a 5 heures

Julien Russo

2

Elles vous promettent monts et merveilles et pourtant elles sont parfois dangereuses. Il s'agit bien sûr des publicités qui font la promotion de méthodes ou de produits favorisant la perte de poids. Vu l'ampleur que cela prend sur TikTok, ByteDance a pris la décision d'être plus stricte face à ces annonceurs qui sont prêts à tout pour attirer les adolescents !

Des mesures vont être prises

Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs de TikTok dans le monde sont mineurs, il n'y a clairement pas de meilleur endroit pour un annonceur qui veut capter l'attention des moins de 18 ans. Avec une communauté de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, ByteDance a une incroyable responsabilité dans les publicités qu'elle valide. C'est en partie pour cela que la firme a décidé d'être plus stricte envers les annonceurs qui n'ont qu'un objectif : vous vendre des techniques pour maigrir plus vite !

Dans notre société, la minceur est constamment mise en avant. On peut le voir à la télévision, dans les magazines, dans les défilés de mode, au cinéma... Le problème c'est que cela déclenche une obsession et des complexes chez de nombreux adolescents. Promouvoir des produits ou des méthodes permettant de perdre du poids rapidement à des personnes qui ne sont pas forcément raisonnables et qui ne prennent pas toujours du recul sur ce qu'elles voient peut s'avérer être très dangereux.

Dans une communication officielle sur le blog de l'application de divertissement, Tara Wadhwa la responsable de la politique de sécurité de TikTok a expliqué :

"Ces types d’annonces ne prennent pas en charge l’expérience positive, inclusive et sûre que nous recherchons sur TikTok".

Il faut dire que depuis le mois de février, l'application est réputée pour être "remplie de contenu pro-trouble de l'alimentation", depuis qu'un article de BuzzFeed News a révélé le malaise autour des publicités de régimes.

De plus les publicités vantant la perte de poids ne sont pas le seul problème, TikTok est devenu une cible privilégiée pour les arnaques. L'objectif est toujours le même, faire acheter un produit qui ne reflète pas du tout la réalité de ce qui est vu dans la publicité ou encore provoquer une commande qui n'arrivera jamais chez vous.

ByteDance explique lutter contre les contenus faux, frauduleux ou trompeurs qui sévissent sur l'application. L'entreprise préfère perdre des revenus publicitaires, mais en échange assurer une sécurité pour ses utilisateurs !



À noter que si vous trouvez une publicité ou une vidéo qui ne vous plait pas ou qui pourrait s'avérer être nuisible pour d'autres utilisateurs, vous pouvez la signaler en restant maintenu sur l'écran. Vous pouvez aussi faire en sorte de ne plus la voir en appuyant sur "Pas intéressé".

Télécharger l'app gratuite TikTok